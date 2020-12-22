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Политика
Разве Санду, будучи членом ЛДПМ, не знала, что Филат - один из самых коррумпированных премьеров?
22.12.2020

В Молдове борьба с коррупцией, о чем не раз заявляла новоизбранный президент страны Майя Санду, практически невозможна, поскольку все население страны долгие годы подряд наблюдает войну одного клана против другого за власть и привилегии. Об этом в эфире студии SputnikМолдова заявил эксперт института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

«Давайте вспомним, что Владимир Филат, который является "отцом" Майи Санду как политика, был одним из самых, по мнению молдавской юстиции, коррумпированных деятелей. Как же получается: Майя Санду, будучи членом ЛДПМ, не знала, что там происходит?», - задался вопросом аналитик.

Брутер настаивает: сегодня в Молдове даже школьники понимают, что те, кто в политике страны не являются коррумпированными лицами, попросту не имеют средств для проведения предвыборных и агитационных кампаний. В качестве противовеса эксперт привел премьер-министра правительства республики Иона Кику, назвав его «образцом равноудаленности». «Такого удаленного от политических склок премьер-министра, который всех выслушает и не является ангажированным, будет трудно найти в случае его смещения», - резюмировал Брутер.

@Telegram SpM

 


 
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