Руксанда Главан заявляет, что поправки в закон о фармацевтической деятельности не повлияют на цены

Поправки к закону о фармацевтической деятельности не повлияют на цены. С таким заявлением выступила Руксанда Главан, депутат платформы "За Молдову".

"Все предложенные поправки преследуют единственную цель - предоставить сельчанам, но и горожанам, вынужденным находиться на самоизоляции, доступ к медикаментам. В законе ясно написано, что в мобильных аптеках будут соблюдаться все условия безопасности лекарств. В них будут работать медассистенты, фармацевты, врачи или ассистенты фармацевтов", - уверяет депутат.

Некоторые эксперты считают, что таким образом у жителей сёл появится доступ к лекарствам:

"Это законодательное изменение действительно позволит достичь поставленной цели - добраться до конечного потребителя в сельской местности. Эта проблема существует давно. Эта реактуализация в законодательстве своевременна", - говорит представитель фармацевтической компании Корина Якоб.

Руксанда Главан пояснила, что создание мобильных аптек не приведет к импорту неавторизированных лекарств, как это утверждает оппозиция. Кроме того, безрецептурные препараты подешевеют.

"Начнётся монополизация фармацевтического рынка. Исчезнут с рынка дешёвые лекарства, а те которые продаются без рецепта врача подорожают", - заявлял депутат от "Платформы DA" Ливиу Вовк.

"Не было никаких изменений по поводу импорта неавторизованных лекарств. Я обращаюсь ко всем, особенно к депутатам и представителям научного сообщества отказаться от спекуляций, не прочитав хотя бы документ в окончательном варианте", - отвечает Руксанда Главан.

Закон о фармацевтической деятельности был утвержден в окончательном чтении в прошлую среду.