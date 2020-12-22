Руксанда Главан заявляет, что поправки в закон о фармацевтической деятельности не повлияют на цены

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Здоровье
Поправки к закону о фармацевтической деятельности не повлияют на цены. С таким заявлением выступила Руксанда Главан, депутат платформы "За Молдову".
"Все предложенные поправки преследуют единственную цель - предоставить сельчанам, но и горожанам, вынужденным находиться на самоизоляции, доступ к медикаментам. В законе ясно написано, что в мобильных аптеках будут соблюдаться все условия безопасности лекарств. В них будут работать медассистенты, фармацевты, врачи или ассистенты фармацевтов", - уверяет депутат.
Некоторые эксперты считают, что таким образом у жителей сёл появится доступ к лекарствам:
"Это законодательное изменение действительно позволит достичь поставленной цели - добраться до конечного потребителя в сельской местности. Эта проблема существует давно. Эта реактуализация в законодательстве своевременна", - говорит представитель фармацевтической компании Корина Якоб.
Руксанда Главан пояснила, что создание мобильных аптек не приведет к импорту неавторизированных лекарств, как это утверждает оппозиция. Кроме того, безрецептурные препараты подешевеют.
"Начнётся монополизация фармацевтического рынка. Исчезнут с рынка дешёвые лекарства, а те которые продаются без рецепта врача подорожают", - заявлял депутат от "Платформы DA" Ливиу Вовк.
"Не было никаких изменений по поводу импорта неавторизованных лекарств. Я обращаюсь ко всем, особенно к депутатам и представителям научного сообщества отказаться от спекуляций, не прочитав хотя бы документ в окончательном варианте", - отвечает Руксанда Главан.
Закон о фармацевтической деятельности был утвержден в окончательном чтении в прошлую среду.
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