Вотум недоверия правительству Иона Кику будет рассмотрен в среду

Вотум недоверия правительству Иона Кику будет рассмотрен в среду. Пленарное заседание запланировано на 15.00. Решение принято Постоянным бюро парламента.

На минувшей неделе фракция ПДС выдвинула вотум недоверия кабинету министров Кику. Депутаты утверждают, что правительство не справилось с пандемией и экономическим кризисом. Инициативу подписали 34 народных избранника, в том числе, "Платформы DA" и ДПМ.

Социалисты заявили, что поддерживают организацию досрочных парламентских выборов. Однако вотум недоверия, считают они, не выход. Для отставки кабмина необходимо согласие не менее 51 депутата.