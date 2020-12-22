В Молдове снова затормозили действие закона о русском языке

Конституционный суд Молдовы приостановил вступление в силу поправок партий Игоря Додона и Илана Шора к закону о деятельности Национального органа проверки неподкупности.

Суть поправок - по старому законодательству чиновник, уходя в отставку, еще три года находился под наблюдением антикоррупционной инспекции на предмет соответствия его расходов, в том числе покупок всякой элитности, его доходам.

В ПСРМ и "ШОР" заявили, что работает закон очень плохо, еще никто не посажен, а потому больше и нет смысла проверять чиновника три года после увольнения. Достаточно всего 12 месяцев.

И кто это озвучивал? Марина Таубер, шороботиха, которая не может объяснить на какие деньги живет (https://t.me/romania_ru/11563), ибо зарплату депутата еще ни разу не забирала, но иных источников дохода не указала.

Так сказать, если борьба с коррупцией не даёт эффекта, то просто прекрати эту борьбу. В молдавском варианте - а следом еще и возглавь коррупцию.

Молдавские депутаты, бывает, принимают тупые решения. И это было именно оно.

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