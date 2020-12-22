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Здоровье
Это не COVID-20. Новый штамм коронавируса – что о нем известно?
22.12.2020

На прошлой неделе британские специалисты заявили о быстром распространении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 (mutation N501Y). В связи с этим страны стали массово вводить ограничения на авиасообщение с Соединенным Королевством.

Нас ждет COVID-20? Нет. Специалисты говорят, что данная мутация может осложнить ситуацию с коронавирусом и потребовать дополнительных мер сдерживания. Однако, речи о новом заболевании не идет. Это все тот же COVID-19, к которому будут применять выработанные за этот год протоколы лечения.

Что в нем особенного? Высокая скорость распространения, вытеснение других штаммов коронавируса и замена их собой; быстрая мутация ключевых частей вируса и способность быстрее проникать в клетки, следует из первоначального лабораторного анализа.


 
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