Цены на билеты на последний авиарейс Лондон-Кишинев взлетели до сумасшедших 600 евро

Есть подозрение, найдутся покупатели и на билеты по такой стоимости. После того, как стало известно, с 23 декабря в 00.00 Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией, наши граждане, чтобы не застрять на Туманном Альбионе, принялись искать варианты, как успеть в течение вторника, 22 декабря, вернуться в Молдову.

На этот час билеты остались только у авиакомпании Wizz Air - вылет в 15.00 (прилет в 20.15 по Кишиневу).

После того, как стало известно, с 23 декабря в 00.00 Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией, наши граждане, чтобы не застрять на Туманном Альбионе, принялись искать варианты, как успеть в течение вторника, 22 декабря, вернуться в Молдову.

На этот час билеты остались только у авиакомпании Wizz Air - вылет в 15.00 (прилет в 20.15 по Кишиневу).

622 евро и вы на Родине!

Несмотря на то, что Wizz Air - это лоукост-кампания, стоимость билетов просто фантастическая: более 600 евро (если быть точным - 622). По сравнению с обычной, она выросла почти в 4 раза!

С другой стороны, согласитесь, форс-мажор, и уже в среду попасть в Молдову будет невозможно от слова "никак".

Так что, есть подозрение, найдутся покупатели и на билеты по такой стоимости.

Роман Владимиров