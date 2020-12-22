Цены на билеты на последний авиарейс Лондон-Кишинев взлетели до сумасшедших 600 евро

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Экономика
Есть подозрение, найдутся покупатели и на билеты по такой стоимости. После того, как стало известно, с 23 декабря в 00.00 Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией, наши граждане, чтобы не застрять на Туманном Альбионе, принялись искать варианты, как успеть в течение вторника, 22 декабря, вернуться в Молдову.
На этот час билеты остались только у авиакомпании Wizz Air - вылет в 15.00 (прилет в 20.15 по Кишиневу).
После того, как стало известно, с 23 декабря в 00.00 Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией, наши граждане, чтобы не застрять на Туманном Альбионе, принялись искать варианты, как успеть в течение вторника, 22 декабря, вернуться в Молдову.
На этот час билеты остались только у авиакомпании Wizz Air - вылет в 15.00 (прилет в 20.15 по Кишиневу).
622 евро и вы на Родине!
Несмотря на то, что Wizz Air - это лоукост-кампания, стоимость билетов просто фантастическая: более 600 евро (если быть точным - 622). По сравнению с обычной, она выросла почти в 4 раза!
С другой стороны, согласитесь, форс-мажор, и уже в среду попасть в Молдову будет невозможно от слова "никак".
Так что, есть подозрение, найдутся покупатели и на билеты по такой стоимости.
Роман Владимиров
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