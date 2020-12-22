Модернизированное освещение включили в центре Кишинева

В центре Кишинева заработало современное освещение улиц.

– На улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони от ул. Матеевич до ул. Колумна включили модернизированное освещение. Напомню, что помимо ремонта тротуаров на двух улицах были установлены светодиодные лампы и заложен электрокабель.

Ранее на трех зданиях: лицее имени Мирчи Элиаде, Высшей судебной палате и музыкальной школе имени Марии Биешу, которые являются историческими памятниками, было включено декоративное ночное освещение, чтобы подчеркнуть красоту этих зданий.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы на тротуарах на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони до улицы Албишоара, - написал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

Подготовил Михаил Генчу