Феномен Сергея Назарии, ученого, патриота, борца с историческим реваншизмом

Историк Петр Шорников написал статью о своем безвременно ушедшем коллеге Сергее Назарии.

Выдающийся молдавский ученый, доктор истории, доктор хабилитат политологии, профессор, автор 260 научных работ, включая объемные монографии, исполнительный директор Ассоциации историков и политологов «Pro-Moldova» Сергей Михайлович Назария скончался 24 ноября 2020 года в Кишиневе на 63-м году жизни.

– Как публицист Сергей Михайлович стал известен уже в «лихие» 90-е годы, но на общественную арену вышел в 2001 году, когда к власти в Молдове пришла Партия коммунистов. В июне он был назначен заместителем министра образования и сразу выступил за организацию более глубокого изучения русского языка в молдавских школах. К автору этой статьи замминистра подошел в читальном зале Центральной Национальной библиотеки: «Петр Михайлович, здравствуйте. Я – Назария. Мы можем поговорить?».

Он был в курсе парламентской борьбы 90-х годов за сохранение в Молдове функционального пространства русского языка и возвращение в программы учебных заведений курса «история Молдавии». Нерешенными проблемами системы образования, полагали молдависты, оставались также преподавание курсов «румынский язык» и «румынская литература».

Но Назария начал беседу с констатации: «Наши ”румыны” отбирают у молдаван русский язык». Эту политику он, перейдя на молдавский, охарактеризовал как «ындобиточире» (оскотинивание) нового поколения молдаван: из них готовят безграмотный рабочий скот для Европы. Рассказал об имеющихся у него планах увеличения числа часов преподавания русского языка в молдавских школах. Но преподавать русский язык, особенно в сельских школах, уже некому, в 90-е годы учителя разъехались. Что можно сделать? – пишет Петр Шорников в своем тексте для научного журнала «Белорусский исторический обзор».

По словам Шорникова, Назария считал, что концепция курса «история румын» порочна потому, что обязывает авторов-румынистов игнорировать молдавскую этнокультурную самобытность и полиэтничный состав населения Молдавии в прошлом и в настоящее время.

– В первые годы XXI века, когда в обществе оживилась надежда на возврат в программы учебных заведений истории Молдавии вместо курса «история румын», от которого в 2000 году отказалась даже система образования Румынии, С.М. Назария выступил деятельным и принципиальным проводником этих требований. «История как предмет преподавания в школах и ВУЗ-ах, – публично заявлял он, – является не просто научно-мировоззренческой дисциплиной, как, скажем, физика, химия, биология и т.д., но играет и нравственно-политическую роль в деле воспитания будущих граждан того или иного государства». «Начиная с 1990 года, наша история мистифицируется и заменяется румынской при прямом участии властей. Гуманитарная политика отдана на откуп соседнему государству. Докатились до позорища: нам как колонии румыны пишут и издают учебники. Молдавские учебники – образчик мистификаций и фальсификаций». Чтобы научить студентов критически мыслить, он предлагал на одной лекции излагать две концепции событий истории, - подмечает Шорников.

Он добавляет, что «с началом XXI века историческая наука этой страны продолжила курс на оправдание участия Румынии в войне против СССР».

– Подобная литература поступала и в Молдову. Мы с Сергеем Михайловичем не раз обсуждали вопрос: «Что делать?». Историки-патриоты выступали в периодической печати, публиковали научные статьи, но повлиять на ситуацию могло только издание книг. На это требовались деньги. Исполнительный директор Ассоциации историков и политологов «Pro-Moldova» решил вопрос.

Деньги на издание тома по истории Молдавии периода Великой Отечественной войны, сообщил он, найдутся. Книга должна быть издана в первую очередь на молдавском языке. В 2013 году на молдавском, а на следующий год и на русском языке под редакцией С.М. Назарии была издана монография «Молдавия в годы Второй мировой войны». Редактор не всегда был согласен с суждениями автора, о чем оставил свидетельства в сносках, но на роль цензора не претендовал, - подчеркивает Шорников.

Подготовил Михаил Генчу