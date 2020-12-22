Екатерина Микитенко. kakstatimamoi.com - сайт для будущих мам

Как тебя представить?

Екатерина Микитенко, доула. Доула – это помощница при беременности и родах, которая оказывает информационную, эмоциональную и физическую поддержку женщинам во время беременности, родов и в послеродовой период. И еще – я автор книги «Осознанное родительство».

В чем суть идеи твоего бизнеса?

Я создаю онлайн школу для беременных женщин и тех женщин, которые планируют завести ребенка.

Детали бизнеса?

По опыту своего общения я вижу, как много женщин не готовы к родам, боятся их. Я уже создала первый видеокурс подготовки к родам. Резонанс на него придал мне еще больше уверенности, что я двигаюсь в правильном направлении. Поэтому сайт kakstatimamoi.com я вижу как отправную информационную точку для будущих мам. В том числе планирую записать онлайн курс по физической подготовке к родам на основе методики Dancing For Birth, где я являюсь сертифицированным инструктором.

Какой у тебя уже опыт в бизнесе?

Это будет мой первый бизнес. До сих пор я уже работала на базе патента, но это был еще любительский уровень не с точки зрения услуг, а с точки зрения организации этих услуг как бизнеса.

Как пришла идея нового проекта?

Толчком выступила пандемия. Беременные женщины – это одна из групп риска, поэтому все проекты, что у меня были, я перевела в онлайн. Тогда я и увидела на своем опыте, какие возможности открывает онлайн для того, что я хочу дать будущим мамам. Ведь не у каждой женщины есть возможность приезжать на офлайн тренинги, да и возможности залов ограничены. Поэтому сейчас я рассматриваю онлайн формат работы как основной в будущем.

На каком этапе сейчас проект?

Сайт kakstatimamoi.com уже существует, но это только начальное стадия. После общения с менторами из XY Accelerator у меня поменялось общее видение проекта, буду переделывать существующие продукты, добавлять новые и по-другому расставлять акценты.

Планы на 2021 год?

Хочу, чтобы о моем проекте узнало как можно больше женщин в Молдове. Уже несколько сотен женщин прошли у меня подготовку к родам, .избавились от страхов, удовлетворены родами и я хочу распространить эту практику на как можно большее количество женщин, которым я смогу помочь .

Как бы ты охарактеризовала себя?

Я очень ответственный человек. Люблю людей и искренне желаю улучшить мир. Хочу делиться с женщинами своими знаниями и хочу, чтобы они были счастливы. .

Хобби?

Обучение. Я постоянно что-то изучаю, прохожу какие-то курсы. Еще это поделки с моими детьми. Это развивает их и интересно мне. Что может быть увлекательнее, чем вместе со своими детьми заниматься творчеством? И – путешествия. До пандемии мы обязательно несколько раз в год, вместе с детьми, путешествовали по Европе. Надеюсь, что это время скоро вернется

Чему ты училась в последнее время?

Летом прошла курс "Я после родов" российской акушерки, специалиста по послеродовому восстановлению Алёны Лебедевой. https://rodidoiposle.ru

1 декабря окончила курс, сдала экзамен на консультанта ЕПС-МРП (естественное планирование семьи и методы распознавания плодности) от АНО "Мир семьи" https://darplodnosti.com/consultant-rs

Прямо сейчас прохожу курс "Перинатальная психология и психология родительства" Галины Филлиповой от Московского института психоанализа http://inpsycho.ru

Как тебе помог XY Accelerator?

Помог сфокусироваться на важном. До него я хотела сделать все и сразу, теперь выбрала самые важные акценты. Поняла тактику успешного продвижения продукта и получила базовые знания, как общаться с клиентами и как их находить.

Какие проблемы и преимущества у женского предпринимательства в Молдове?

Я только начинаю бизнес, и пока не столкнулась ни с какими фактами дискриминации меня как женщины. Если и есть какие-то сложности, то они внутреннего порядка. Перестроить себя к бизнесу, по-другому структурировать – многие качества для ведения бизнеса мне еще только предстоит приобрести.