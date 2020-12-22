2020 год был отмечен ухудшением обстановки в области безопасности, генерал-майор запаса СИБ

Итоги года в области безопасности подводит Валентин Дедиу, генерал-майор запаса Службы информации и безопасности, в рамках цикла IPN „Каким был 2020 год, с его минусами и плюсами”.

Оценивая события, произошедшие в Республике Молдова в 2020 году, с точки зрения безопасности государства, Валентин Дедиу сообщил, что год был отмечен ухудшением обстановки в области безопасности и появлением новых рисков и угроз, в дополнение к существовавшим ранее. „Необходимо отметить, что с момента провозглашения независимости и до настоящего времени Республика Молдова и её граждане находятся под прессингом „гибридной войны”, развязанной и направляемой Российской Федерацией, призванной не позволить властям страны устранить риски и угрозы для национальной безопасности, для её территориальной целостности, преодолеть экономический кризис и ликвидировать нищету, укрепить межэтнические отношения, сблизиться с Европейским союзом посредством внедрения ценностей правового государства и решить другие насущные проблемы молдавского общества. За последние 15 лет интенсивность этой войны выросла”, - уточнил генерал-майор запаса.

Помимо рисков в области безопасности, Валентин Дедиу указал на появление в 2020 году и других рисков, асимметричных, таких как пандемия и засуха. „Инфекция „COVID-19” привела к тяжким последствиям для здоровья населения, для медицинской системы в целом и для секторов реальной экономики. К сожалению, реакция на эту проблему оказалась не соответствующей ожиданиям. Для этого имелись и имеются и объективные причины, присущие мировой медицине, которая ранее не сталкивались с такими заболеваниями и не имеет универсального протокола лечения. Но присутствовали и субъективные элементы, когда политики пытались диктовать врачам-профессионалам способы решения этой проблемы. Хуже всего то, что власти не нашли достаточных финансовых и административных ресурсов для оперативного вмешательства”, - отметил Валентин Дедиу.

По его мнению, засуха оказала негативное влияние на продовольственную безопасность и агропромышленный сектор. „Её последствия, вероятно, будут ощущаться и в предстоящие годы, если власти не найдут финансовых ресурсов для поддержки сельхозпроизводителей и агропромышленного сектора в целом. Чтобы удержать ситуацию под контролем, необходимо провести глубокий анализ состояния дел и разработать взвешенную политику, чтобы не допустить полной деградации сектора”, - подчеркнул Дедиу.

Валентин Дедиу отметил, что 2020 год ознаменовался и самым низким уровнем сотрудничества с ЕС. Нынешнее руководство Республики Молдова проигнорировало выполнение требований Плана действий по реализации Соглашения об ассоциации ЕС–Республика Молдова, не провело реформу в секторе правосудия, отодвинуло на второй „или ещё более дальний” план сотрудничество с учреждениями ЕС в Брюсселе. По словам эксперта, этот год выделился и активизацией информационной войны против Республики Молдова, узаконенной парламентом страны путём отмены закона „о борьбе с пропагандой”, который не допускал ретрансляцию ряда категорий передач из Российской Федерации.

„Не могу обойти вниманием конфликт вокруг Службы информации и безопасности, которая является государственным учреждением, специализирующимся на обеспечении национальной безопасности. Это учреждение превратилось в „разменную монету” в отношениях между политиками. Это ужасная ситуация. Более того, этот торг между политиками деморализует офицерский состав. У меня сложилось впечатление, что люди из руководства государства Республика Молдова не понимают роль и место СИБ в рамках национальной системы безопасности. Они путают понятия „координация деятельности” и „контроль над деятельностью”. В тексте принятого закона я обнаружил только контроль парламента над деятельностью СИБ. Но кто будет осуществлять координацию?”, - задаётся вопросом генерал-майор запаса.

Валентин Дедиу утверждает, что парламентский контроль существовал, и его предметом является законность деятельности СИБ, а „никак не формы, методы и ресурсы, используемые учреждением”. „На мой взгляд, как гражданина, а также пенсионера с более чем 30-летним стажем работы в области безопасности, деятельность Службы информации и безопасности должен координировать президент Республики Молдова, в пределах вверенных ему законом полномочий. Осмелюсь утверждать, что в последнее время СИБ стала более боевитой. Она получила информацию и сумела воспрепятствовать некоторым преступлениям, связанным с контрабандой сигарет и анаболиков. Она высказала позицию, отличную от позиции президента Республики Молдова, по поводу фальсификаций в процессе участия диаспоры в ноябрьских выборах 2020 года”, - пояснил генерал-майор.

Говоря о положительных моментах 2020 года, Валентин Дедиу указал на то, что президентские выборы не были выиграны Игорем Додоном, „выступавшим за сохранение присутствия российских войск на левом берегу Днестра и за федерализацию Республики Молдова”. „Знаменателен тот факт, что новый президент придерживается проевропейской ориентации. Очень надеюсь, что выбор народа станет поворотом к демократии и стабильности”, - заключил генерал-майор СИБ Валентин Дедиу.