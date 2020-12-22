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Политика
Почему Ион Кику не боится вотума недоверия, мнения депутатов
22.12.2020

Когда взвешиваются шансы, будет ли в парламенте принят вотум недоверия деятельности правительства Кику, следует учитывать интересы „коалиции Додона-Шора”. Такое мнение высказал депутат ПДС Оазу Нантой в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV.

„Я думаю, что нам не нужно спешить со сценариями. Мы должны увидеть, кто придет в зал, и как депутаты будут голосовать. Соответственно, после этого нам будет что прокомментировать”, - сказал депутат в ходе передачи „Ora expertizei” на Jurnal TV, передает IPN.

Депутат от Политической партии „Шор” Марина Таубер отметила, что партия, которую она представляет, имеет большие претензии как к правительству Кику, так и к руководству страны в целом. „Мы продолжаем выступать за досрочные выборы. Решение о нашем присутствии и голосовании по вотуму недоверия будет принято завтра вечером (22 декабря) в ходе беседы с председателем партии Иланом Шором и со всей парламентской платформой „За Молдову”, - сказала депутат.

Депутат Платформы DA Игорь Мунтяну не уверен в том, что будет достаточно голосов, чтобы был утвержден вотум недоверия, но уверен, что правительство Кику должно уйти. „Люди недовольны результатами правления этого кабинета министров, который служил президенту Додону и привел к краху фермеров, санитарный сектор и ничего не сделал, чтобы поддержать бизнес-среду во время пандемии”, - аргументировал Игорь Мунтяну.

В среду, 23 декабря, в 15:00, парламент соберется на пленарное заседание, чтобы обсудить вотум недоверия деятельности правительства, выдвинутого 16 декабря.


 
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