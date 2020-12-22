Депутат ПДС: Если Правительство Кику не пожелает уйти добровольно, может уйти принудительно

Депутат от Партии Действие и Солидарность (ПДС) Лилиан Карп по поводу вотума недоверия деятельности Правительства Кику заявил, что его подписали 34 депутата, но были и ещё желающие, сообщает ТРИБУНА.

«Несколько человек не подписали, их не было в Кишиневе, но они хотели подписать. Посмотрим, что будет с вотумом. Сейчас он основан на большем количестве аргументов, чем в прошлый раз. Мы будем искать другие способы отставки Правительства», – сказал Карп в интервью для «Europa Liberă».

Депутат сказал, что, даже если вотум не пройдет, Правительство все равно должно уйти. «Если оно не хочет уйти добровольно, может уйти принудительно. Общество очень радикализовано. На выборах люди показали, что больше не потерпят коррупции в Правительстве. Майя Санду получила наивысший политический результат в истории Республики Молдова, что свидетельствует о том, что люди хотят перемен. Они не понимают, что недовольство населения может достигнуть максимального уровня, и тогда ситуация может выйти из-под контроля. Необходимо избирательное упражнение», – отметил политик.

Он также сказал, что после падения нынешнего Правительства, нет необходимости создавать новый Кабинет министров, так как следующий шаг – досрочные парламентские выборы.

Кристина Гурез