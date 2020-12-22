Если пройдут досрочные парламентские выборы, то у них будет тематика идентичности и унионизма

«Румынские власти пришли к выводу, что пора более активно участвовать в уравнении сил между Прутом и Днестром. Клаус Вернер Иоханнис приедет в Кишинев с гуманитарной помощью – на этот раз грузовики будут припаркованы в PMAN. Протокол есть протокол, и глава молдавского государства подпишет расписку – что будет хорошо смотреться на экранах». Об этом заявил на своей странице в Facebook журналист Виктор Никитуш, передает ТРИБУНА.

В этом контексте он заявляет, что «если пройдут досрочные парламентские выборы, то у них будет тематика идентичности и унионизма». «Даже если в первом туре президентских выборов Молдовы унионисты получили позорный результат, это политическое течение будет участвовать в следующих досрочных выборах. А если говорить об унионизме в Республике Молдова, то мы вспоминаем Бэсеску, примерно два, три раза ПМП пересекала избирательный порог из-за румынских граждан, проживающих в Республике Молдова», – отметил журналист.

В то же время Никитуш сообщил, что если бывший президент румынского государства вовремя получит молдавское гражданство, он сможет принять участие в предстоящих досрочных парламентских выборах. «Скорее всего, на первом месте в избирательном списке политической партии, возглавляемой Октавианом Цыку.

Несомненно, что у молдавских унионистов появится партия в будущем молдавском законодательном органе, только если Бэсеску приведёт её туда. Если будущие выступления президента Санду будут исполнены румынизма, это означает, что Бэсеску получит молдавское гражданство. И мы увидим его в Парламенте Республики Молдова. Бэсеску по-прежнему невидим в молдавской политике – именно гражданство сделает его видимым», – заключил он.

Кристина Жикол