Пушков о словах Санду: она не знает, как решить вопрос Приднестровья

Российский сенатор прокомментировал слова избранного президента РМ. Заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе из Приднестровья российских миротворцев опасны тем, что они могут спровоцировать новый вооруженный конфликт, считает член Совета Федерации России Алексей Пушков.

По словам сенатора, озвученным в эфире российского телеканала ТВЦ, у нового молдавского лидера нет механизма окончательного политического урегулирования конфликта на Днестре, поэтому нельзя ставить вопрос о выводе российских «голубых касок», которые почти 28 лет обеспечивают мир и стабильность в регионе.

– У Майи Санду нет механизма решения вопроса. Она ничего не может предложить. Но эти заявления политические, агрессивные, я бы сказал, переводят ситуацию в острую фазу, — заявил Пушков.

По его словам, вслед за подобными словами могут последовать действия в виде ограничения передвижения приднестровцев.

– Если у Санду есть какая-то идея решения вопроса, то пусть она скажет о ней. Она говорит, что надо вывести российских миротворцев, а дальше-то что? Там полмиллиона человек живут, которые не хотят в Молдавию. Из них 220 тысяч — наши граждане, которых мы должны защищать. Пусть она предложит какой-то план. Но она занимается самопиаром. Прежде всего, на Западе, — заключил Пушков.

Подготовил Михаил Генчу