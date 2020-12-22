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Общество
Елена Левицкая-Пахомова: Зачем русским русский язык в Молдове? Ответ Армену Гаспаряну
22.12.2020

Журналист Елена Левицкая-Пахомова опубликовала в своем блоге на Youtube новое видео, посвященное принятому на прошлой неделе Закону о функционировании языков на территории Республики Молдова.

Главной причиной записи этого сюжета Елена Левицкая-Пахомова называет опубликованный в интернете видеокомментарий российского обозревателя Армена Гаспаряна, в котором он утверждает, что «русскому языку в Молдове ничего не угрожает».

Это заявление Армен Гаспарян сделал в ходе интервью интернет-ресурсу Украина.ру. При этом, Гаспарян заявил, что в Молдове действует Закон о функционировании языков от 1989 года.

Таким образом, российский обозреватель продемонстрировал вопиющую неосведомленность и только после того, как ведущая поправила его, он признал свою ошибку.

В опубликованном видео Елена Левицкая-Пахомова подробно описала ситуацию с функционированием языков в Молдове, сообщив, что подавляющее большинство случаев, которые рассматривает Совет по обеспечению равенства и предотвращению дискриминации касаются именно нарушений прав граждан нашей страны по языковому принципу.

Подчеркнув необходимость принятия Закона о функционировании языков, Елена Левицкая-Пахомова выразила мнение, что этот закон и ряд других законодательных актов, действующих в нашей стране, нуждаются в совершенствовании и доработке.


 
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