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Экономика
Ион Чебан сообщил, что планируется разработать документ для муниципалитета, как должны выглядеть вывески
22.12.2020

Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что планируется разработать для муниципалитета документ, который бы четко регламентировал, как должны выглядеть вывески.

"Единый визуальный код для фасадов зданий столицы. Для этого мы намерены разработать для муниципалитета документ, который четко регламентировал бы, как должны выглядеть вывески экономических агентов", — написал Чебан в соцсетях.

По его словам, на минувшей неделе у него состоялась встреча с группой молодых волонтеров, которые работают над дизайном. Проект будет представлен в начале февраля.

@rusputnikmd


 
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