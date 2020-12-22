Чебан: ряд мунсоветников Кишинева не хочет делать муниципий чище

Некоторые мунсоветники Кишинева боятся подтверждать свою позицию. Об этом заявил примар столицы Ион Чебан, комментируя характер голосования за проекты решений месячной давности.

– Сегодня в повестке дня заседания муниципального совета очень важный для муниципалитета проект - Соглашение о софинансировании кредита для реализации подпроекта «Твердые бытовые отходы», заключенное между Министерством финансов и примэрией муниципия Кишинев. Я узнал о том, что некоторые советники не будут повторно голосовать за этот документ, имеющий важное стратегическое значение для Кишинева.

На заседании MCК 24 ноября за это соглашение уже голосовали, но были внесены некоторые изменения только в название соглашения без внесения каких-либо поправок, - написал Чебан в соцсетях.

По его словам, при финансовой поддержке будут выполнены следующие работы: рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС;, обеспечение безопасности полигона в Цынцэрень в соответствии со стандартами ЕС и инвестирование в обновление инфраструктуры в коммуне Цынцэрень, обновление парка спецтехники и мусороуборочной инфраструктуры предприятия, модернизация перегрузочной станции и установка линии ручной сортировки отдельно собираемого мусора, подлежащего переработке.

– У нас только одна цель – развивать этот важный для нас и для будущего поколения проект. Но есть и те, кто не осмеливается брать на себя ответственность, - заключил Чебан.