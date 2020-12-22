Цырдя: Все эти «акции» трактористов не являются протестами – это попытка Госпереворота

Политолог обеспокоен тем, что происходит в Кишиневе.

Депутат и политолог Богдан Цырдя высказался на тему, связанную с протестами тракторо-майданщиков и комбатантов в центре Кишинева. Как известно, сегодня в молдавской столице намечается очередной массовый протест.

Ранее протестующие грозились прибегнуть к жестким методам борьбы. Также они открыто заявляли о том, что готовы вешать на центральной площади неугодных им политиков.

Цырдя уверен, что речь идет о Госперевороте, за которым стоит Майя Санду, ее кураторы, а также группа проворовавшихся политиков, желающих вернуться к «кормушке».

- Давайте называть вещи своими именами.

Все эти «акции» трактористов, комбатантов, маршрутчиков - не являются протестами, так как все требования этих господ были удовлетворены.

На самом деле, это попытка Госпереворота.

Цели видны за версту:

1. Отставка премьер-министра Иона Кику.

2. Паралич и блокада парламента, чтобы не допустить принятия стратегических законов.

3. Роспуск парламента.

4. Концентрация всей власти в руках Майи Санду и соросят.

Вот почему, Санду победив на выборах путем массовых фальсификаций в диаспоре, пошла на силовой штурм и осаду органов власти.

Перекрытие улиц, блокада таможни, использование тракторов против полиции (трое полицейских попали в больницу) - это технологии Майдана и силовых госпереворотов.

Если Санду удастся отправить правительство в отставку и запугать депутатов, то эти два органа власти станут нефункциональными, с урезанными полномочиями. Вся власть сконцентрируется в руках Майи Григорьевны.

Именно это и преследуют соросята. Быстрый госпереворот и концентрацию власти в минимальные сроки. А потом - уничтожение оппонентов, которое будет представлено как «борьба с коррупцией».

Помогать в «борьбе с коррупцией» будут следующие граждане:

- участник кражи миллиарда Адриан Канду,

- участник приватизации Дома печати и столовой парламента Павел Филип,

- осужденный за Ландромат Ренато Усатый,

- проходящий по делу о парковках Дорин Киртоакэ!

Идет восстановление олигархата и Альянса за Евроинтеграцию... Все кто вне формата этой конструкции внешнего управления и колониализма - уничтожаются. Вот и вся картина маслом, - написал Цырдя в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу