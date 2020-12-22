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Здоровье
Стало известно, когда в Молдове появится вакцина от коронавируса
22.12.2020

Нынешней зимой ее точно не привезут. Вакцина против коронавируса появится в Молдове не раньше мая 2021-го года.

Об этом рассказал глава одного из отделений Национального агентства общественного здоровья Анатолий Мельник, отметив, что наша страна находится в конце списка из 92-х стран, ожидающих вакцину по программе Еврокомиссии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сначала в Молдове вакцину получат не более 20 процентов жителей - в основном из групп риска. Это врачи, преподаватели, пожилые люди старше 65-ти лет и другие.

Остальным придется ждать, пока у властей появится возможность купить еще несколько партий вакцины. Прививки будут делать по желанию, и не будут продавать в аптеках.

Автор: Михаил Генчу


 
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