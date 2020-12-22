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Экономика
На пенсию выйду ПОСЛЕ 95 ЛЕТ!
22.12.2020

 Пока кто-то жалуется на объективные трудности вроде пандемии, 84-летний глава компании Dromas-Cons Петр Дачин строит дороги, обеспечивает людей работой и достойными зарплатами, платит государству 40 миллионов в качестве налогов.

Из-за пандемии никого не уволили

- Дороги надо делать в Молдове прежде всего! Дороги! А в нашей стране начинают почему-то не с дорог, а с пешеходных улиц. Это, конечно, тоже важно, но дороги — важнее...

Мы сидим в кабинете Петра Дачина, генерального директора компании Dromas-Cons. Ровно год назад сидели так же, только масок на лицах не было. А так, все по-прежнему: Петр Григорьевич — все такой же сгусток энергии, концентрат эмоций и вулкан позитива. Маски не снимаем, ведь Петр Дачин входит в группу риска, одному из самых успешных предпринимателей страны — 84 года!

- 170 тысяч тонн асфальта произвели в этом году! - Петр Григорьевич роется в бумагах, уточняет для себя. - А всего за время работы мы выдали миллион 300 тысяч тонн!

- Пандемия на работу вашей компании не повлияла? - интересуемся мы.

- Конечно, повлияла! Но мы никого из 300 наших сотрудников не уволили. Работы было много по всей стране! - Петр Григорьевич опять зарывается в бумаги.

- Адский труд, ребята! Вы представляете, что значит за миллион леев сделать километр дороги в селе? Потом взять все эти машины, асфальтоукладчик, погрузить и перевезти в другое село. Адский труд! Каушаны, Сороки, Флорешты, а там работали в 56 селах! А всего 178 сел! Надо отметить, что с нами в этом году более-менее аккуратно рассчитывались, только вот Кишинев с нами еще не рассчитался даже за прошлый год...

Петр Дачин — владелец пяти асфальтовых заводов, на один из них он и перенес офис из центра Кишинева, чтобы быть поближе к производству. Бизнесом стал заниматься только после того, как вышел на пенсию. В советское время работал управляющим трестом, помотало его по всему Советскому Союзу.

- В этом году на строймонтаже мы заработали 270 миллионов, - с некоторой гордостью признается Петр Григорьевич. - А на укладке асфальта — еще 120 миллионов. Почти 400 миллионов леев у нас оборота в этом году!

- Сколько же вы налогов в этом году заплатили? Помнится, в 2019-м — около 30 миллионов...

- Уже к сегодняшнему дню заплатили 29 миллионов. Еще миллионов десять предстоит. В общем, будет около 40 миллионов за этот год. Вот тебе восемьдесят четыре! Даю жару, да?!

Петр Григорьевич улыбается.

170 тысяч тонн асфальта произвели в этом году!
170 тысяч тонн асфальта произвели в этом году!

«Что делать на пенсии? Только работать!»

- Мы, когда ехали к вам, проезжали мимо собеса, а там очередь пенсионеров за пенсиями. Пенсии в нашей стране — крохотные, а вот вы, в свои 84 года, оперируете миллионными цифрами. Как-то это непривычно для Молдовы...

- Люди хотят побыстрее выйти на пенсию, в 63 года сидят дома и ничего не делают. Я в 67 лет открыл только фирму! Сколько у нас пустых земель! Да возьми ты в аренду землю, построй теплицы, выращивай помидоры! Разве на пенсии нечем заниматься?! Посмотрите, в Турции ни клочка свободной земли, выращивают фрукты-овощи, вся Турция — в теплицах! А мы в Молдове едим турецкие помидоры! Не стыдно, ребята?!

- Это происходит из-за нежелания или лени?

- Это лодыри! А что делать на пенсии? Работать! Я на одном месте не сижу, с раннего утра уже на работе!

- Но вы же в группе риска! Людям вашего возраста не рекомендуется выходить на улицу...

- Да, не рекомендуется... А кто будет людям зарплату платить?! 40 миллионов налогов кто вместо меня заплатит государству?!

- Все, что вы наметили сделать в этом году, успели претворить, как говорится, в жизнь?

- Полностью нашу программу в этому году выполнили. На сто процентов! Абсолютно все объекты! Заключили договор с белорусами, закупаем у них битум. У меня в загашнике на следующий год три тысячи тонн битума уже есть, 40 тысяч тонн гранита имеется. Уже вложился на следующий год в материалы на 49 миллионов!

На дороги, которые строит компания Dromas-Cons, гарантия — год.

- Если бы, не дай Бог, качество не подтвердилось, пришлось бы ремонтировать за свой счет, - объясняет Петр Григорьевич. - Но пока ни разу жалоб на качество наших работ еще не было. Ни разу претензий к нашей работе не было! За качество я отвечаю!

- А почему дороги у нас такие плохие?

- Потому что мы их еще не строили. А те, что есть, были построены уже давно.

Петр Дачин строит дороги, обеспечивает людей работой и достойными зарплатами
Петр Дачин строит дороги, обеспечивает людей работой и достойными зарплатами

КСТАТИ

В этом году коллектив компании втайне от Петра Дачина написал письмо руководству страны с просьбой наградить руководителя фирмы Dromas-Cons Орденом Республики.

- Я даже не знал об этом, - говорит Петр Григорьевич.

Петр Григорьевич еще в советское время был награжден орденом Трудового Красного Знамени, уже независимая Молдова отметила его орденами «Глория мунчий» и «Ом емерит».

Человек на пенсии не сидит на печке, не жалуется на свое трудное житье-бытье, не требует пенсии побольше, а берет свою судьбу в руки и делает ее сам! Он создает рабочие места, строит дороги, хочет сделать страну процветающей и комфортной для жизни сограждан. В конце концов, только в качестве налогов каждый год отдает государству по 40 миллионов леев! Ей-Богу, такой человек заслуживает благодарности от страны! Согласны с нами?

А к Петру Григорьевичу мы еще приедем. Это человек-энерджайзер, у него еще столько планов, на его век, по крайней мере до столетнего юбилея, работы хватит с головой!

ПОЖЕЛАНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ ОТ ГЛАВЫ КОМПАНИИ DROMAS-CONS

Хочется пожелать своим сотрудникам: сохраняйте оптимизм, берегите себя от коронавируса, чтобы мы с вами сообща добились тех целей, которые наметили!

Жене — только здоровья и сил терпеть меня! Детям и внукам — здоровья, счастья и всех благ!

Себе — здоровья, а также побольше энергии и адреналина! Хотя бы до 95 лет! А потом уже можно выходить на пенсию!

Молдове хочу пожелать порядка, чтобы все знали, что мы - дети одной земли! А делить друг друга по национальности, языку или убеждениям ни в коем случае нельзя!

Люди дела!


 
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