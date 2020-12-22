Он сделал Молдову Великой! Едем по местам Штефана чел Маре

Штефан Великий, он же Штефан чел Маре, это, без сомнения, самая важная личность в молдавской истории.

Штефан правил Молдовой 47 лет и за это время сделал её крепким государством, с которым считались крупные соседние державы. Во главе Молдавского княжества Штефан успешно противостоял Османской империи, Польше и Венгрии и отбивал набеги крымских татар.

Полководец оставил за собой огромное наследие и сейчас, спустя 500 с лишним лет, можно пройтись по его следам. Маршрут “Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” включает в себя 29 населенных в пунктов в Молдове и Румынии, еще часть объектов находится в Украине. Сегодня мы посетим 5 из 9 напрямую связанных со Штефаном точек, расположенных на территории современной Республики Молдова. Основанные Штефаном крепости и церкви, скальный монастырь, где его венчали и даже дуб, под которым господарь отдыхал между тяжелыми боями.

По местам, где Штефан скакал на коне, мы проедем на современном внедорожнике, а с национальной молдавской кухней познакомимся в пещерном ресторане и дома у гостеприимной хозяйки. Обо всем этом рассказывает молдавский блогер Владимир Карманов, автор проекта FărăZAGRAN.

Средневековый молдавский замок



Начнем с севера. Здесь по реке Днестр проходила граница с поляками и литовцами, тут же Молдове угрожала татарская Орда. В этом месте, у воды Штефан и основал крепость в последние годы своего правления. Изначально её построили из земли и дерева, потом перестроили уже из камня. Строили не один год и судя по слоям камня, разные мастера и из разного материала.

"По своим размерам Сорокская крепость сильно отличалась от других молдавских крепостей и была скорее замком", - рассказывает автор сюжета Владимир Карманов.

Внутри дух средневековья. Многие элементы выглядят так же, как и 500 лет назад, но регулярно вносились и изменения, причем не всегда молдаванами. Например, колодец выкопали засевшие в крепости поляки.

"По углам крепости располагались туалеты, поэтому вода была подведена из-за её переделов и когда в крепости оборонялись поляки, молдаване этот водопровод перекрыли", - с азартом объясняет директор музея Сорокской крепости Николай Булат.

Нас грабили, но мы не отставали



Как вы поняли, не только татары угрожали Молдове во времена Штефана. Из-за Днестра недобро на нас поглядывали и поляки и литовцы, но, как считают историки, с их стороны в основном воевали наёмники, тогда как с нашей - местные жители, которым бежать особо было некуда. Вот и стояли насмерть.

"С той стороны Днестра стояли казаки, они были опасными наёмниками, иногда даже пиратами. Что сказать, наши тоже не стеснялись к ним туда забегать", - улыбается Николай.

Поднимаясь по лестнице в одну из башен, вспомнил где видел вместе Штефана и Сорокскую крепость. Они же постоянно нас преследуют на купюре в 20 леев. Приятно когда карман греет такая бумажка, но сейчас надо поторопиться, так как крепость закрывается.

Огромный дуб в Кобыле

В часе езды от крепости, спокойно живёт своей жизнью село Кобыля. Когда-то Штефан чел Маре проводил здесь много времени и основал церковь. Сейчас же туристы приезжают прикоснуться к дереву, которое лично знакомо с главным молдавским полководцем, в то время как местные жители решают свои бытовые вопросы так же, как и 500 лет назад.



-Сейчас куда едете?

- В лес

- За чем?

- За дровами

Так пообщался с местным жителем на "каруце" автор ролика.

По одной из легенд в дупле дуба спрятан клад, который укрыли здесь от врагов местные жители. Не так давно, чтобы сохранить жизнь дереву, дупло залили цементом, но ходят слухи, что делавшие это мастера искать клад не осмелились, так что он всё еще лежит там.

"Этот огромный дуб, у которого так любил отдыхать Штефан чел Маре, имеет первые упоминания еще до того как Штефан взошел на молдавский престол. Легенда гласит, что после очередной битвы с татарами, которую Штефан выиграл, он распорядился построить возле дуба церковь. Впоследствии она была разрушена, а затем восстановлена пососедству, в неё можно зайти", - поясняет автор проекта FărăZAGRAN.

"Церковь отстроили 200 лет назад и обратите внимание на крест с полумесяцем. Его еще называют крестом Штефана и сегодня, продвигаясь по его маршруту, мы еще не раз такой увидим. А вот эти ворота похожи на Триумфальную арку в Кишинёве, они были построены в то же время около 200 лет назад. В колокол я только что позвонил... Очень громко!", - удивляется Владимир.

Либеральные молдавские пещерные монахи



Где же венчался Штефан в четвертый раз? О, это прекрасное место называется Цыпово. Днестр, ущелья, родники, водопады и скальные монастыри. За пол тысячи лет всё это практически не изменилось, так что здесь мы можем увидеть страну такой, какой её видел великий полководец.

"В этом пещерном комплексе, который состоит из 13 помещений, люди жили еще 600 лет назад. И вот в этом месте у них находилась церковь и стоял алтарь, прямо как сейчас", - прогуливается по пещере блогер.

Считается, что именно тут Штефана и венчали. Оказывается, правителю в то время церковь не разрешала жениться более 3 раз, а очень хотелось, ведь в этих краях он встретил девушку своей мечты.

"Эта девушка была четвертой и несмотря на то что сильно ему нравилась, венчать их никто не брался. Тогда кто-то посоветовал Штефану обратиться в Цыпово, так как тут монахи были более либеральными", - пересказывает древнюю легенду путешественник Андрей Спрынчан.

Пещерная оборона и железный конь



Вообще, скальный монастырь Цыпово решал для Молдовы глобальные задачи и был не просто местом, где можно помолиться. В виду своей защищенности и стратегического положения, он сдерживал наступления самых разных цивилизаций - гуннов, скифов, монголов, поляков, татар и турок. Тут же люди жили, обучались грамоте и держали оборону в трудные времена.

"Последние 3 помещения отделены таким узким проходом неспроста. В момент опасности все переходили туда и с легкостью его перекрывали", - автор пытается пролезть в узкий проем и едва не застревает в нём как Винни-Пух в известном мультфильме.

Чтобы лучше осмотреться в районе важных для молдавского туризма сёл Цыпова и Лалова, мы пешком прошли к водопадам. После этого, для ускорения экскурсии, мы пересели на железного коня, который лихо нас прокатил по местам, где Штефан скакал на коне обычном.

Легенды у камина и местная стряпня

День выдался насыщенным, но на завтра силы тоже нужны, так что остановимся в селе Лалова на ночлег. Тем более, что нас приютили в очень колоритном отеле, оформленном в национальном молдавском стиле. Рядом с уютным деревенским двориком пасётся лошадь, а в доме сушатся травы, висят ковры и картины, конечно же есть и портрет Штефана. Вечером у камина, да под стакан вина узнал много легенд об этих местах и попробовал блюда, которые считаются достоянием именно этого села - чернослив и миниатюрные голубцы. Не знаю как их таких крошечных вылепливают, у меня получилось плохо!

Да, вряд ли Штефан чел Маре спал в таких условиях… Даже как-то перед ним неудобно, так что взял себя в руки и встал пораньше, чтобы доблестно двигаться дальше по его маршруту.

Польские пушки Штефана Великого

Старый Орхей был важной точкой на карте еще задолго до Штефана. Первыми это место разглядели 2 тысячи лет назад фракийцы. Река Реут вместе со своими скалистыми берегами делает в этом месте двойную петлю, создавая мощный укрепрайон. Фракийцам осталось выкопать траншеи в узких проходах к полуостровам и построить крепость. Другая крепость, которую впоследствии использовал Штефан, была построена здесь гораздо позже.

"Эта крепость была построена именно в период его правления. Самая важная находка на территории цитадели, это 2 бронзовые пушки, которые во времена Штефана Великого были привезены из Польши, а сейчас хранятся в кишинёвском музее", - рассказывает туристический гид Старого Орхея Неля Голя.

Кстати, в церкви на горе мы нашли икону Штефана чел Маре, а вообще, в Старом Орхее есть чем заняться, и не на один день. Например, скальный монастырь или руины татарского города Шехр-Аль-Джедид. Конечно, это тема для отдельного ролика, а сейчас я погладил кошку, выпил кофе и поехал дальше.

Пещера с вай-фаем и официантами

В Старом Орхее снова будет заход на национальную кухню, причем заодно примерю на себя роль пещерного человека. Да, конечно, пещера эта с повышенным комфортом и обслуживанием, но так или иначе, забавно получилось, развивались-развивались и снова вернулись в пещеры. Даже сеть не ловит.

Шутки в сторону, классное место для тех, кто не любит есть в банальных местах вроде кухни своей квартиры. Тем более, в процессе расширения пещер здесь регулярно происходят таинственные вещи. В одном из мест пришлось остановить любые работы, так как техника наткнулась на очень твердый камень.

"Вокруг камень мягкий, а этот, ровный и круглый, оказался слишком для нас твёрдым", - объясняет владелец ресторана.

Гостинцы от Колумба, современника Штефана

С надеждой на то, что в Молдове нашли алмазы, я и сел за стол, но после первого стакана извара понял, что сделал глупость, заказав кукурузу и помидоры. Дело в том, что когда Штефан уже достраивал сорокскую крепость на закате своей политической карьеры, Колумб только уплыл в Америку и привезенные им продукты вряд ли успели к штефанскому столу. В общем, снова решил себя наказать и съел красный острый перец.

Сердце молдавского православия



Последней на сегодня и одной из самых важных для молдавской духовности точкой будет Каприянский монастырь. Первую церковь тут построили еще до Штефана, но позже он стал её покровителем, а те самые кресты Штефана с полумесяцем украшают её и по сей день.

"Эта церковь не такая как все - её стены сохранили средневековый молдавский стиль, а крыша и купола выстроены в стиле русской православной церкви Петру Рарешом, это бросается в глаза. К тому же, фундамент остался еще от Александру чел Буна, а кресты - от Штефана чел Маре", - удивляется автор сюжета.

"Есть несколько версий на счет крестов. То, что косается полумесяца, то да, они появились после победы Штефана над татарами", - рассказывает один из служащих монастыря Отец Исае.

Таинственные надписи в стенах монастыря

Разные стили Успенская церковь получила в виду того, что несколько раз частично разрушалась во время землетрясений. Но тем не менее, она является одним из самых старых строений в нашей стране. Несмотря на разрушения, реконструкции и полное забвение в советское время, на стенах церкви остались надписи, которым около 300 лет.

"Первая надпись датируемся 1700 годом, здесь обозначены имена тех людей, которые похоронены у нас под ногами. Надписи на старославянском, так что нам сложно понять точно что они гласят", - объясняет Отец Исае и закрывает дверь церкви огромным ключом от замка, которому более 200 лет.

Практически в своем оригинальном виде сохранился здесь дом митрополита Бэнулеску-Бодони и тут же находится его могила. Каприянский монастырь веками являлся центром православия в Молдове и даже местом паломничества из соседних стран, для чего тут построены монашеские кельи.

"До пандемии приезжали в основном из России, Украины и Румынии", - добавляет Отец Исае.

Энергия великого Штефана

Кто-то скажет, что Молдова маленькая, затерявшаяся на глобусе республика, но посмотрите какой мощный фундамент заложил для нашей страны Штефан Великий. Прошло 500 лет, а государство, которое он строил практически в чистом поле, до сих пор существует и выглядит прекрасно. Согласитесь, не самая плохая идея оставить загранпаспорт дома и проехаться по местам силы Штефана чел Маре и зарядиться его энергией!

Михаил Генчу