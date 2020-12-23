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Pro Moldova «наезжает» на Pentru Moldova
22.12.2020

Обвинение в плагиате. Парламентская группировка Pro Moldova недовольна тем, что депутаты из другой парламентской группы, Pentru Moldova, используют название, которое, по разумению Канду и сотоварищей, является явным плагиатом.

С семантической точки зрения синтагма Pentru Moldova является идентичной названию Pro Moldova, что, дескать, подтверждает справка от института румынской филологии "Богдан Петричейку Хаждеу". Видимо, Канду и сотоварищи не поленились обратиться в такие круги для того, чтобы заручиться нужным им ответом, сообщает deschide.md.

Pro Moldova, обратившись с нотой протеста к руководству парламента, призвала также и другие потенциальные парламентские формации избегать использования схожих синтагм.

Автор: Михаил Генчу


 
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