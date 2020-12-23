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Общество
Теперь официально - граждане Молдовы будут выходить на пенсию раньше: Закон опубликован в «Monitorul Oficial»
23.12.2020

Таким образом, пенсионный возраст для женщин снижен до 57 лет, для мужчин – до 62 лет. Инициатива ПСРМ стала законом. Документ опубликован в «Monitorul Oficial» Указ президента и закон об изменениях закона № 156/1998 об общественной пенсионной системе опубликованы в «Monitorul Oficial».

Таким образом, пенсионный возраст для женщин снижен до 57 лет, для мужчин – до 62 лет. Согласно документу, матери с пятью детьми смогут выходить на пенсию в 54 года.

Также предлагается изменение периода выплаты взносов, учитываемых при установлении пенсионного пособия.

Граждане Молдовы будут выходить на пенсию раньше. Фото:соцсети

Реформа пенсионного обеспечения была проведена в 2016 году по предложению правительства Филипа. Тогда было принято решение увеличить пенсионный ценз до 63 лет, как для женщин, так и мужчин.

Позже по инициативе президента страны Игоря Додона депутаты ПСРМ разработали законодательную инициативу о снижении пенсионного возраста.


 
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