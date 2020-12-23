На депутата Никифорчука было совершено нападение

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Общество
В него метнули пакетом с непонятной жидкостью.
Депутат молдавского парламента Евгений Никифорчук подвергся нападению. Об этом сообщает журналист Георге Гонца. Журналист сделал соответствующую публикацию на своей странице в социальной сети Facebook.
На Никифорчука напали возле штаб-квартиры телеканала N4 в Кишиневе. Перед этим депутат принял участие в передаче Puterea a Patra.
Агрессор бросил в Никифорчука пакет с жидкостью зелено-голубоватого цвета неизвестного происхождения. Задержан ли хулиган полицией, пока неизвестно. Пострадал ли сам Никифорчук – тоже.
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