23 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
На депутата Никифорчука было совершено нападение
22.12.2020

В него метнули пакетом с непонятной жидкостью.

Депутат молдавского парламента Евгений Никифорчук подвергся нападению. Об этом сообщает журналист Георге Гонца. Журналист сделал соответствующую публикацию на своей странице в социальной сети Facebook.

На Никифорчука напали возле штаб-квартиры телеканала N4 в Кишиневе. Перед этим депутат принял участие в передаче Puterea a Patra.

Агрессор бросил в Никифорчука пакет с жидкостью зелено-голубоватого цвета неизвестного происхождения. Задержан ли хулиган полицией, пока неизвестно. Пострадал ли сам Никифорчук – тоже.

ggg.jpg

gggg.jpg

На депутата Никифорчука было совершено нападение


 
Количество просмотров:
142
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.