Всем спасибо, все, возможно, свободны: Премьер-министр Молдовы закончил заседание Кабмина прощанием

Завтра, 23 декабря, запускаются дискуссии о процедуре досрочных парламентских выборов. Премьер-министр Ион Кику завершил заседание правительства, которое длилось 3.5 часа, поблагодарив министров за работу и намекнув, что скорее всего это последнее заседание в этом составе.

Завтра инициирует дискуссии с председателем Парламента, с действующим президентом и с избранным президентом относительно путей к инициированию процедуры запуска досрочных парламентских выборов. Это очевидно подразумевает и отставку правительства.