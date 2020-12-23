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Политика
Всем спасибо, все, возможно, свободны: Премьер-министр Молдовы закончил заседание Кабмина прощанием
23.12.2020

Завтра, 23 декабря, запускаются дискуссии о процедуре досрочных парламентских выборов. Премьер-министр Ион Кику завершил заседание правительства, которое длилось 3.5 часа, поблагодарив министров за работу и намекнув, что скорее всего это последнее заседание в этом составе.

Завтра инициирует дискуссии с председателем Парламента, с действующим президентом и с избранным президентом относительно путей к инициированию процедуры запуска досрочных парламентских выборов. Это очевидно подразумевает и отставку правительства.


 
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