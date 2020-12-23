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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 22 декабря 2020: + 1021 новый случай, ситуация стабилизировалась
22.12.2020

B Молдове в общей сложности зарегистрировано 136 931 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки, 22 декабря 2020, в Молдове выявлено + 1021 новый случай заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 136 931.

9 - завезенные случаи (Украины - 3, Великобритания и Италия - 2, Греция, Египет - 1).

3274 - тесты, из них

2798 - первичные

59 - медработники:

16 - врачи

32 - медсестры

11 - вспомогательный персонал

31 820 - под наблюдением врача

8239 - дома с лёгкой формой

3463 - госпитализированные

272 - тяжелом состоянии

48 - на аппаратах ИВЛ

1387 - выздоровели

121 402 - всего вылечились

25 - скончались

2 803 - всего умерло

Лидия ТКАЧ


 
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