Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 22 декабря 2020: + 1021 новый случай, ситуация стабилизировалась B Молдове в общей сложности зарегистрировано 136 931 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 22 декабря 2020, в Молдове выявлено + 1021 новый случай заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 136 931. 9 - завезенные случаи (Украины - 3, Великобритания и Италия - 2, Греция, Египет - 1). 3274 - тесты, из них 2798 - первичные 59 - медработники: 16 - врачи 32 - медсестры 11 - вспомогательный персонал 31 820 - под наблюдением врача 8239 - дома с лёгкой формой 3463 - госпитализированные 272 - тяжелом состоянии 48 - на аппаратах ИВЛ 1387 - выздоровели 121 402 - всего вылечились 25 - скончались 2 803 - всего умерло Лидия ТКАЧ

kp Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 126 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости