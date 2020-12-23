Коронавирус в Молдове, данные на 22 декабря 2020: + 1021 новый случай, ситуация стабилизировалась

|
|
...
|
Здоровье
B Молдове в общей сложности зарегистрировано 136 931 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки, 22 декабря 2020, в Молдове выявлено + 1021 новый случай заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 136 931.
9 - завезенные случаи (Украины - 3, Великобритания и Италия - 2, Греция, Египет - 1).
3274 - тесты, из них
2798 - первичные
59 - медработники:
16 - врачи
32 - медсестры
11 - вспомогательный персонал
31 820 - под наблюдением врача
8239 - дома с лёгкой формой
3463 - госпитализированные
272 - тяжелом состоянии
48 - на аппаратах ИВЛ
1387 - выздоровели
121 402 - всего вылечились
25 - скончались
2 803 - всего умерло
Лидия ТКАЧ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|