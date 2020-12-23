По делу "Ландромата" в молдавской прокуратуре есть 500 томов документов "и никаких доказательств".

Дела, как сообщил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, были возбуждены в 2013-2014 годах и "с тех пор они не были направлены в суд".

"По этим делам арестованы 40 человек, сидевшие под стражей почти год. Их арестовывали группами, чтобы просто получить показания на Платона. Эти люди до сих пор находятся под обвинениями", - добавил генпрокурор.

При этом Стояногло отметил, что правоохранительные структуры России не предоставили данных о незаконном происхождении средств, прошедших через банковскую систему Молдовы.

В то же время у Вячеслава "Платона по этому делу нет никакого статуса и он не был даже допрошен".

"Интуитивно я думаю, что он в этом деле участвовал", - заметил генпрокурор, высказав предположение, что если бы вина Платона была очевидной, то он давно бы был приговорён при предыдущих политических режимах в стране.

Касаясь самой схемы, генпрокурор признал, что "судей должна была смутить сумма [истребуемая в рамках схемы у фиктивных экономических агентов, достигавшая многих миллионов долларов] и судья, наверное, понимал, но следствие должно было это доказать", в то время как Прокуратура антикоррупции по большому счёту имитировала расследование.

Молдова же была лишь "страной-транзитёром" и "не имеет отношения к самим деньгами. Они здесь находились полчаса или сутки. От нас деньги ушли в Прибалтику, там никаких уголовных дел нет, там это признано просто как финансовое нарушение, наказанное по линии Нацбанка, а после этого они ушли в Европу, в компании из Германии и других стран".

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