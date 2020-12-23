Вставим два бэнуца по теме будет или не будет отставка правительства Молдовы

Вставим два бэнуца по теме будет или не будет отставка правительства Молдовы во главе с Ионом Кику.

Кое-кто из Партии социалистов нам очень внятно объяснил почему нет понимания по этому вопросу - очень просто, оказывается, потому что Игорь Додон сам не очень представляет, какой вариант лучше.

У отставки здесь и сейчас и у отставки когда-то потом и даже очень сильно потом - есть свои плюсы и минусы. Додон привык играть в условиях искусственных проблем и не менее искусственных решений, ничем не рискуя, но всячески пиаря себя любимого. А 24 декабря начинает наступать новая политическая реальность. Сложная, непредсказуемая, в которой вариативность зашкаливает. И, конечно, на такое Додон не соглашался.

Сегодня многие социалисты вспоминают, как лично им было легко и приятно бороться при кровожадном режиме Плахотнюка. Влад Георгиевич уважаемый был за всё в ответе, собирал весь негатив, всем рулил и, главное, не забывал делиться кульками там и прочими плюшками. Благодать, одним словом, а не оппозиция.

А тут - минное поле. Причем половину мин Додон расставил сам, карту демонстративно выкинул, а теперь по этому полю ему отступать.

На столе есть оба варианта - и отставка и продолжение правления. И непонимание - какой из них лучше? Начинается любимый Плахотнюком формат политики - как бы так править страной, чтобы не принимать никаких окончательных решений. Самодержавный олигарх протянул так три года. Собирается ли Додон переплюнуть своего учителя?

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