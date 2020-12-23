Но есть и хорошие новости сегодня!

Молдавский телеканал "НТВ-Молдова" возобновил выпуск новостей из России в соответствии с принятыми на прошлой неделе парламентом Молдавии поправками в кодекс аудиовизуальных услуг, которые сняли введенные ранее ограничения на российские телеканалы.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник продюсер "НТВ-Молдова" Сергей Струнгару.

"Наш телеканал, который ретранслирует передачи российского телеканала НТВ, сегодня первым после трехлетнего перерыва возобновил показ новостных и аналитических программ, которые были запрещены в 2017 году. Также их показ возобновляет телеканал "Первый в Молдове", который ретранслирует передачи и Первого канала России", - сказал Струнгару. Он выразил убежденность, что этому примеру также последуют и другие другие телеканалы.

Ограничивающие вещание российских телеканалов поправки в Кодекс о телевидении и радио были приняты в декабре 2017 года по инициативе правящей тогда Демократической партии.

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