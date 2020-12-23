23 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Но есть и хорошие новости сегодня!
23.12.2020

Молдавский телеканал "НТВ-Молдова" возобновил выпуск новостей из России в соответствии с принятыми на прошлой неделе парламентом Молдавии поправками в кодекс аудиовизуальных услуг, которые сняли введенные ранее ограничения на российские телеканалы. 

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник продюсер "НТВ-Молдова" Сергей Струнгару.

"Наш телеканал, который ретранслирует передачи российского телеканала НТВ, сегодня первым после трехлетнего перерыва возобновил показ новостных и аналитических программ, которые были запрещены в 2017 году. Также их показ возобновляет телеканал "Первый в Молдове", который ретранслирует передачи и Первого канала России", - сказал Струнгару. Он выразил убежденность, что этому примеру также последуют и другие другие телеканалы.

Ограничивающие вещание российских телеканалов поправки в Кодекс о телевидении и радио были приняты в декабре 2017 года по инициативе правящей тогда Демократической партии.

@Telegram KP


 
Количество просмотров:
86
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.