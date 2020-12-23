В Кицканах сообщили о нападении волков

В соцсетях сообщается, что в Приднестровье, в Кицканах, - нашествие волков.

– В Кицканах волки по ночам дерут собак! Местные жители в социальных сетях сообщают, что ночью по селу бродят волки. Голодные хищники разорвали в населенном пункте несколько собак. Жители села опасаются выходить из дома в темное время суток. Давно в Кицканах никого не драли! – написано в ВК-паблике «Приднестровье онлайн».

Но на заборе тоже много чего написано, считают пользователи соцсетей, комментируя это сообщение каждый на свой лад. Кто-то пишет, что на фото не волки, а собаки хаски, сообщается также, что волков недавно завезли в вольер священники монастыря, а звери взяли да и сбежали. Иные утверждают, что этих волков недавно подстрелили. Правда, есть в комментариях и информация о том, что волки и лисы вконец замордовали всю округу, охотясь на домашний скот и птицу.

Подготовил Михаил Генчу