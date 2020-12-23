Соцсети: в стране бардак с коронавирусом, а в Бельцах транжирят денежки

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Политика
Примэрия Бельц потратился 10 тысяч леев на издание книги. Книга посвящена почетным жителям города. Все это происходит на фоне тотальной нехватки средств… практически на все. Например, на борьбу с коронавирусом.
– На что можно потратить 10 000 леев бюджетных денег в разгар пандемии? Конечно же, на книгу "О почетных жителях Бельц", как считает руководство бельцкой примарии? – пишет в соцсетях жительница Бельц Диана Гросу, приводя «пруф» в виде скриншота официального документа.
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