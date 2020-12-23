Соцсети: в стране бардак с коронавирусом, а в Бельцах транжирят денежки

Примэрия Бельц потратился 10 тысяч леев на издание книги. Книга посвящена почетным жителям города. Все это происходит на фоне тотальной нехватки средств… практически на все. Например, на борьбу с коронавирусом.

– На что можно потратить 10 000 леев бюджетных денег в разгар пандемии? Конечно же, на книгу "О почетных жителях Бельц", как считает руководство бельцкой примарии? – пишет в соцсетях жительница Бельц Диана Гросу, приводя «пруф» в виде скриншота официального документа.