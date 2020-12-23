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Политика
Соцсети: в стране бардак с коронавирусом, а в Бельцах транжирят денежки
23.12.2020

Примэрия Бельц потратился 10 тысяч леев на издание книги. Книга посвящена почетным жителям города. Все это происходит на фоне тотальной нехватки средств… практически на все. Например, на борьбу с коронавирусом.

– На что можно потратить 10 000 леев бюджетных денег в разгар пандемии? Конечно же, на книгу "О почетных жителях Бельц", как считает руководство бельцкой примарии? – пишет в соцсетях жительница Бельц Диана Гросу, приводя «пруф» в виде скриншота официального документа.


 
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