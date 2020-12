Семья Предсказание Ротштильдов на 2021 год: Нас ждут риски и удача Влиятельный британский еженедельник The Economist дает очередную шифрованную обложку прогнозов. Журнал называют глобальным рупором Ротшильдов, старейшего финансового клана планеты. Конспирологи и вовсе утверждают: мол, эти обложки - тайные послания глобальных хозяев денег «своим», что они собираются делать в новом году с планетой и с нами. Поэтому, дескать, важно знать замыслы «мировой закулисы» и хотя бы морально быть готовыми к сюрпризам.

Обложка прогнозов The Economist на 2021 год В прошлые годы обложки-предсказания были в виде ребусов, коллажей, компьютерной матрицы, мистических карт Таро, шифровки на основе знаменитого кода да Винчи. С символами, портретами политических тяжеловесов типа Путина, Трампа, Меркель, Си Цзиньпина.

Прогноз-2020 The Economist стилизовал под знакомую всем таблицу для проверки зрения. Фото: The Economist Трамп, на выход! Прогноз-2020 The Economist стилизовал под знакомую всем таблицу для проверки зрения. Одни сплошные буквы. В первой строчке они складывались в слово ТРUMP (Трамп). Прямо под фамилией 45-го президента США строчкой ниже стояли слова EXIT (выход) и AI (искусственный интеллект). The Economist считал, что главное политическое событие 2020 г. - президентские выборы в США. Трамп их проиграет, и его попросят «на выход» из Белого дома. Свой прогноз журнал подкреплял мнением… неангажированного искусственного интеллекта. «Неконтролируемая языковая модель» GPT-2, созданная исследовательским центром Open AI, на вопрос редакции о судьбе Дональда прямо ответила: «Трамп не выиграет второй срок. Я думаю, он потерпит поражение на всеобщих выборах». Так и случилось. Победил демократ Байден. Что это было? Прогноз или программирование нужного глобалистам итога заокеанских выборов? Глобальные элиты, к коим принадлежат Ротшильды, «националиста» Трампа не любят. Но про главное мировое событие года уходящего - пандемию коронавируса - на той обложке даже намека не было. Обмишурились Ротшильды? На первый взгляд да. Но! Вспышка болезни началась в Китае еще в декабре 2019 г. Отсюда ее название COVID-19. Из Поднебесной позже коронавирус расползся по всей планете. В феврале ученые заявили, что от летучих мышей опасный недуг перекинулся к человеку через панголина. Краснокнижного зверя, чье мясо обожают китайцы, а чешуя его якобы исцеляет от многих болезней. Тут-то и возбудились конспирологи. «Мама дорогая, как же мы прозевали обложку The Economist - «Мир в 2019 году»? Там все это было!».

Обложка-прогноз The Economist на 2019 год. Фото: The Economist Да уж, в свете COVID-19 та обложка смотрится жутковато. Со стороны Востока (где находится Китай) выезжают четыре «Всадника Апокалипсиса» - Мор (пандемия коронавируса), Война (Сирия, Ливия, Афганистан), Голод (нехватка продовольствия из-за ковидных карантинов и закрытия границ), Смерть (ковидная). Вверху сидит панда, символ Китая. Выражение морды свидетельствует, что у нее большие проблемы. Но главная загадка на обложке - странный зверек, которого все дешифровщики ранее принимали за муравьеда, броненосца. Оказалось, это натуральный панголин - источник страшной заразы! И что это было: чистое совпадение или?.. Что наша жизнь - игра! На обложке прогнозов на 2021 год изображен игровой автомат «однорукий бандит». Впервые The Economist объясняет свой выбор: «Число 21 связано с удачей, риском, возможностью попытать счастья, бросать кости. Это число точек на игральном кубике, минимальный возраст, в котором вы можете войти в казино в Америке, название карточной игры. Все это кажется неподходящим для года чрезвычайной неопределенности. Но главный приз - возможность взять пандемию под контроль. В то же время есть множество рисков для здоровья, экономики, социальной стабильности». - В последнее время процессы в политике и общественной жизни все больше напоминают игру, жертвами или призом в которой являются человеческие судьбы, мы с вами, - считает давний эксперт «Комсомолки» по расшифровке обложек The Economist из Института научных исследований третьего тысячелетия Юрий БЕЛОУС. - Ручку игрового автомата венчает глобус. Наш земной шарик. Глобалисты, чей ставленник Байден стал президентом США, снова у руля. Они будут крутить барабан казино и кидать монетки в отверстие «однорукого бандита» с надписью «внесите стимулирующие фонды». Половину экрана игрового автомата накрыла тень. Она прошла через Байдена и график экономического роста. Победа Байдена омрачена грандиозными выборными скандалами (отсюда тень на лице нового президента), а экономический рост вряд ли окажется стабильным и ровным. Теперь подробнее рассмотрим символы обложки, отражающие главные тенденции наступающего года по версии журнала The Economist. Бои за вакцины По мере того, как первые вакцины против коронавируса станут доступны в большом количестве, развернется ожесточенная борьба между странами и внутри самих государств: кто, когда и какие вакцины должен получить. Ведь на кону - миллиарды долларов! Актуальный вопрос: какая часть населения земли вообще откажется от прививок? Важно отметить прогресс в области медицины. Раньше создание вакцин занимало 10 - 20 лет. Сейчас же за один 2020 год создано свыше 320 вариантов, многие уже на стадии клинических испытаний. А в России, США, Китае, Великобритании и ряде других стран началась массовая вакцинация. Огромное число исследований в сфере коронавируса намного продвинуло медицинские технологии, за которые возникнут не менее ожесточенные войны.

Наш эксперт-расшифровщик Юрий Белоус. Фото: Личный архив Дисбалансы в экономике Восстановление мировой экономики после пандемии будет неравномерным - в зависимости от новых локальных вспышек коронавируса и карантинов. Правительства станут переходить от поддержки компаний к помощи сотрудникам, потерявшим работу. Разрыв между сильными и слабыми компаниями будет лишь увеличиваться. Пострадает и ряд отраслей. Тот же туризм будет сокращаться и менять свою форму, с большим акцентом на внутренние путешествия. Авиакомпании и гостиничные сети будут выживать с трудом. Как и университеты, делавшие ставку на иностранных студентов. Ослабление мировых валют Мировые центробанки и правительства вливают в экономику триллионы долларов. Это приведет к обесцениванию валют по отношению к золоту и другим активам, как только покупательская активность восстановится. Цены на машины, квартиры, продукты и промышленные товары также будут расти. Восстановление глобального миропорядка Центральная фигура обложки - Джо Байден, единственный, кстати, реальный персонаж. Журнал полагает, что новый президент Америки восстановит мировой порядок, угодный глобальным элитам Запада, глубинному государству США. Он начнет с возвращения в Парижский договор по климату и иранскую ядерную сделку, из которых вышел Трамп. Однако ситуация явно не простая. Трамп не собирается сдаваться. В качестве издевки он намерен объявить о желании вновь баллотироваться в президенты в 2024 году в день инаугурации Байдена. Раскол в американском обществе налицо, и его градус повышается. Торговая война с Китаем Байден не отменит торговую войну с Пекином, начатую Трампом. На это намекает символ китайской соцсети TikTok, имевшей много проблем в Штатах в последние годы. Наоборот, он усилит ее. Чтобы выиграть выборы в верхнюю палату конгресса в 2022 году и президентские в 2024-м, демократы должны победить Трампа на его ключевом поле. Они заявят, что Трамп вел войну с Китаем хаотично, неэффективно, зато Байден смог нанести решающий удар по Пекину. Другой вопрос, получится ли у Байдена выиграть эту войну… Развитие цифровых технологий Пандемия ускорила внедрение многих технологических моделей поведения - от видеоконференций и онлайн-покупок до удаленной работы и дистанционного обучения. «Последние данные показывают, что мир продвинулся на пять лет вперед в области внедрения цифровых технологий для потребителей и бизнеса», - заявила консалтинговая компания McKinsey. А для интернет-магазинов в Америке прогресс стал еще более стремительным: «десять лет роста». Недаром лидер рейтинга миллиардеров Форбс, основатель Amazon Джефф Безос приближается к заветному рубежу в $200 млрд. 2021 год покажет, сохранится ли эта тенденция роста или притормозит. Контроль над соцсетями В мире усилится борьба за контроль над социальными сетями. На обложке эту тенденцию опять же отражает символ китайской соцсети TikTok. Только за первое полугодие 2020 г. она удалила 711 единиц контента по запросам правительств разных стран. В Индии летом работа этой соцсети была запрещена. А осенью власти США заявили, что не одобрят сделку по продаже американского сегмента TikTok компаниям Oracle и Walmart в случае, если они не получат над ним полного контроля. Мировые элиты ожидают консенсуса общества в вопросах климата, демократических и недемократических выборов, ЛГБТ и других меньшинств, угодных и неугодных стран. Любое отклонение от «общепринятого мнения» подвергается если не цензуре, то порицанию. Человек в маске в данном случае олицетворяет собой не коронавирусный карантин, а цензуру (закрыт не только рот, но и глаза.) Так что с пандемией? 2021-й не зря назван The Economist годом чрезвычайной неопределенности. Неизвестно, когда и как мы выйдем из пандемии. Некоторые считают, что она продлится весь следующий год. Недаром на обложке символ коронавируса изображен дважды - в верхнем левом углу и в нижнем правом. В светлой и темной частях. Ученые и аналитики, тот же миллиардер Билл Гейтс, многие годы предупреждавшие об опасности подобной пандемии, попытаются заставить политиков более серьезно относиться к другим чрезвычайным рискам типа ядерного терроризма и растущей устойчивости бактерий к антибиотикам. Борьба с потеплением климата Байден обещал вернуться в Парижский договор, вдохнув вторую жизнь в соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Насколько амбициозными будут обязательства стран по сокращению выбросов на Климатической конференции ООН, перенесенной с 2020-го на год грядущий? С одной стороны, приход Байдена позволяет рассчитывать на триллионы долларов. С другой - пандемия изрядно снизила цены на традиционные энергоносители. Бизнесу может быть невыгодно тратить деньги на дорогие энергосберегающие технологии. Отсюда странный символ на обложке - покосившийся ветряк. А В ЭТО ВРЕМЯ Нибиру устроит конец света? - Все вы складно объясняете, Юрий. Но забыли про нижнюю часть обложки. Загадочные красные лучи. Бдительные конспирологи узрели намек на планету-убийцу Нибиру, столь любимую хиромантами, эзотериками и борцами с рептилоидами. В период с 21 по 26 февраля нового года она приблизится к Земле, испепелит нас своими лучами - и все прогнозы Ротшильдов и Белоуса пойдут прахом. Пардон, пеплом. - Мифическая, подчеркиваю, Нибиру - старая страшилка. Хироманты предрекали ее прилет и конец света в 2012 году, затем в 2018-м. Сколько можно еще пугать? На мой взгляд, все гораздо проще. Лучи - символ Страны восходящего солнца - Японии. В японском синтоизме император считается прямым потомком богини Солнца. На нем лежат повседневные тяготы исполнения важных для религии ритуалов, типа посадки первого в году риса. А правит премьер. Так вот, легендарный Синдзо Абэ, один из мировых политиков, ушел осенью в отставку. По состоянию здоровья. Теперь в Японии новый премьер Ёсихидэ Суга, сын фермера. Вряд ли он сможет выйти из тени Абэ, потомственного политика. Скорее всего, Суга - компромиссная фигура, назначенная для прохождения тяжелого этапа в экономике и политике Японии. Там в этом году должны были пройти Олимпийские игры. Увы, коронавирус спутал планы олимпийцев. - И главное: впервые за многие годы на обложке нет России. - Отсутствие информации - тоже информация. В данном случае это говорит о том, что Запад может ослабить противостояние с Москвой. Генри Киссинджер в свое время вывел знаменитую «формулу треугольника» в отношениях США, России и Китая. По его убеждению, среди трех вершин этой политической фигуры в лучшем положении находится та, которая ближе к двум остальным, чем те друг к другу. И вести войну сразу против двух других держав - политическое самоубийство. США сейчас сосредоточены на борьбе с Китаем за глобальное доминирование. Бороться еще и с Россией для Байдена чревато, ведь это скрепит еще большими узами Москву и Пекин во вред Штатам. Сложно, конечно, надеяться на потепление отношений с Вашингтоном в новом году. Тем не менее ситуация такова… США вряд ли будут столь же упрямы в противостоянии с Россией, как с Китаем. Евгений ЧЕРНЫХ

