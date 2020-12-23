В 11.00 Додон обратится к народу, а в 15.00 в парламенте будут "скидывать" правительство Кику

Рассказываем о главных событиях среды, 23 декабря, в Молдове. Мэрия муниципия Кишинев организует „круглый стол” под девизом: „Исторический центр Кишинева, национальная проблема” / Digital Park, ул. Михай Витязул, 15 / 09.30 /.

Кишиневский муниципальный совет созывается на заседание / Претура сектора Буюкань, зал заседаний, ул. Михай Витязул, 2 / 10.00 /.

Состоится заседание Совета по телевидению и радио / 10.00 /.

Национальная библиотека приглашает на 5-й Форум исследователей Национальной библиотечной системы на тему: „Библиотечное образование - умная стратегия для библиотек и сообщества: 60 лет со дня основания” / Zoom / 10.00 /.

Общественная ассоциация „Солидарные родители” приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию на тему: „Потребности в ремонте детских садов в Кишиневе, проигнорированные годами властями” / Infotag / 11.00 /.

Президент Республики Молдова Игорь Додон проведет брифинг. Президент обратится к народу. Аппарат президента, пр-т Штефан чел Маре, 154, трансляция на privesc.eu, realitatea.md и Молдова 1 / 11.00 /.

Парламент проведет пленарное заседание для рассмотрения вотума недоверия Правительству Республики Молдова /15.00/.