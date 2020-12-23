Работа в России, пенсия в Молдове и наоборот: Москва и Кишинев готовят важное соглашение

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Экономика
Ведомства Молдовы и России готовятся к подписанию пенсионного соглашения.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ и Министерство труда и социальной защиты РФ подпишут двустороннее административное соглашение о реализации Положения о социальном обеспечении.
Делается это, в первую очередь, для возможности граждан Молдовы, работающих в России, получать пенсию, даже если они не платили у себя дома взносы в соцстрах в полном объеме.
Соглашение будет регулировать обмен формами, документами и информацией о получении пособий по социальному страхованию.
Положения Соглашения создают благоприятные условия для возвращения мигрантов из Молдовы в страну, поскольку по достижении пенсионного возраста они смогут воспользоваться на основании Соглашения правами на социальное обеспечение, полученными в Российской Федерации, на территории Молдовы. Соответственно, эти люди, получающие пенсию от одного или обоих государств, будут иметь несколько источников существования, пишет «Moldpres».
При установлении и исчислении пенсии каждое государство применяет национальное законодательство в данной области. И Республика Молдова, и Российская Федерация будут исчислять и выплачивать пенсию только за страховые периоды, завершенные на их территории, с применением принципа соразмерности.
Подготовил Михаил Генчу
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