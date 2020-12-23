Правительство Иона Кику ушло в отставку

В стране грядут большие перемены. Правительство во главе с Ионом Кику ушло в отставку. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил сам премьер-министр Молдовы.

По словам Кику, соответствующее решение он принял после консультаций с Игорем Додоном и Зинаидой Гречаный. Сегодня Ион Кику должен провести встречу с новоизбранным президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Ziarul de Garda.

Правительство Кику было назначено в ноябре 2019-го года по итогам голосования с участием Партии социалистов, депутатов ДПМ и независимого депутата Александра Олейника.

Автор: Михаил Генчу