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Правительство Иона Кику ушло в отставку
23.12.2020

В стране грядут большие перемены. Правительство во главе с Ионом Кику ушло в отставку. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил сам премьер-министр Молдовы.

По словам Кику, соответствующее решение он принял после консультаций с Игорем Додоном и Зинаидой Гречаный. Сегодня Ион Кику должен провести встречу с новоизбранным президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Ziarul de Garda.

Правительство Кику было назначено в ноябре 2019-го года по итогам голосования с участием Партии социалистов, депутатов ДПМ и независимого депутата Александра Олейника.

Автор: Михаил Генчу


 
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