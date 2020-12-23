Из пространной речи Игоря Додона так и не вытекло, почему же Ион Кику ушел в отставку сегодня

Из пространной речи Игоря Додона так и не вытекло, почему же Ион Кику ушел в отставку сегодня. Ведь, по словам самого же Игоря Николаевича, он и ПСРМ не согласятся, чтобы правительство просто так ушло, не имея договорённости с остальными партиями, что делать дальше.

Похоже, что Илан Шор где-то кинул Додона (а где-то всё же сыграли роль и бронетракторные войска, стоящие возле правительства и парламента, а также некоторые второпях принятые невыполнимые законы) и сегодня был готов голосовать за вотум недоверия кабинету министров. Конечно, эксперты ртом скажут, что всё это был хитрый президентский план (но мы уже видели хитрый план Додона проиграть в первом туре, чтобы всё проиграть во втором), но, похоже, это был просто вполне себе предсказуемый тупик, который все старательно делали вид, что не замечают.

Пока был Плахотнюк, притягивавший на себя весь негатив, можно было заниматься схематозами и дерибаном под видом борьбы за всё хорошее. Едва Влад Георгиевич уважаемый отбыл - за всё плохое должен был отвечать кто-то другой. Всего год и проигранные президентские выборы понадобились Додону, чтобы понять, что вообще-то это про него.

Конечно, сейчас ПСРМ может вбить последний гвоздь в свой гроб и собрать конъюнктурное большинство для назначения Додона или Околододона премьером. И для Санду это будет жёсткое испытание с учетом практики Конституционного суда, но если и идти таким путём, то вновь кто-то должен за все схематозы и дерибаны отвечать. И это вновь будет не Санду.

Попытки сделать избранного президента крайней пока не дают эффекта. И, скорее всего, первая ответственность тяжёлым политическим грузом на Санду начнёт налипать через год, а то и два с момента её присяги, а это не так скоро, как хотелось бы некоторым.

Последним своим словом Додон предложил правым силам показать на что они способны. Они не способны на что-то большее, нежели показали социалисты в разных конфигурациях продажности. Поэтому тут и ждать не стоит чудес.

В Молдове не работают законы, но все, кто эти законы придумывает, принимает и подписывает, делают вид, что всё нормально. Проблему надо начинать решать с этого - с выполнения законов, даже если не очень хочется. А всё остальное уже подтянется следом.

Это и будет то, что Майя Санду может - или не сможет - показать.

@Telegram GK