23 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Никифорчук сдал Филипа: после бегства Плахотнюк финансировал своего преемника
23.12.2020

Павел Филип отчитывался перед Плахотнюком и получал от него деньги на выборы.

Все бы ничего, но происходило это осенью 2019 года во время местной избирательной кампании, когда Влад Плахотнюк уже сбежал из Молдовы и публично открестился от его политики. От связей с самим Плахотнюком неоднократно открещивался и сам Филип.

О связях Филипа с олигархом в период «после» рассказал в телеэфире бывший член Демократической партию, депутат Евгений Никифорчук.

По его словам, осенью 2019 года он участвовал во встрече с другими лидерами ДПМ, включая Павла Филипа, Дмитрия Дьякова, Александра Жиздана, Владимира Андронаки, Андриана Канду и Владимира Чеботаря.

– Затем господин Филип сказал нам составить проект бюджета и отправить его на утверждение господину Плахотнюку. Он обещал дать нам деньги. Спросите всех, - сказал Никифорчук.

Он добавил, что «позже Филип исчез вместе с бюджетом», и ему так и неизвестно, что случилось с деньгами. Депутат настаивает на том, что Филип получил деньги от Плахотнюка.
Примечательно, что сразу после этих заявлений Никифорчук и его водитель подверглись нападению.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
253
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.