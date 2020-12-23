Никифорчук сдал Филипа: после бегства Плахотнюк финансировал своего преемника

Павел Филип отчитывался перед Плахотнюком и получал от него деньги на выборы.

Все бы ничего, но происходило это осенью 2019 года во время местной избирательной кампании, когда Влад Плахотнюк уже сбежал из Молдовы и публично открестился от его политики. От связей с самим Плахотнюком неоднократно открещивался и сам Филип.

О связях Филипа с олигархом в период «после» рассказал в телеэфире бывший член Демократической партию, депутат Евгений Никифорчук.

По его словам, осенью 2019 года он участвовал во встрече с другими лидерами ДПМ, включая Павла Филипа, Дмитрия Дьякова, Александра Жиздана, Владимира Андронаки, Андриана Канду и Владимира Чеботаря.

– Затем господин Филип сказал нам составить проект бюджета и отправить его на утверждение господину Плахотнюку. Он обещал дать нам деньги. Спросите всех, - сказал Никифорчук.

Он добавил, что «позже Филип исчез вместе с бюджетом», и ему так и неизвестно, что случилось с деньгами. Депутат настаивает на том, что Филип получил деньги от Плахотнюка.

Примечательно, что сразу после этих заявлений Никифорчук и его водитель подверглись нападению.

Подготовил Михаил Генчу