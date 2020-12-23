Правительству Кику нечего стыдиться - оно работало в экстремальной ситуации масштабного кризиса, – мнение Муравского

Ион Кику покидает должность премьера с высоко поднятой головой.

Бывший министр экономики Александр Муравский прокомментировал последние события в молдавской политике. Как известно, сегодня, 23 декабря, правительство Иона Кику ушло в отставку.

По словам Муравского, Кику и его коллегам нечего стыдиться. Они достойно трудились в крайне экстремальных условиях и под огромным давлением общественности. Правительство Кику справилось с вызовами времени и работало на износ.

- Событие в принципе ожидаемое и логичное в сложившейся ситуации. Хочу, как гражданин, выразить благодарность премьер-министру Кику и членам правительства за их труд в столь тяжелое время.

Как бывший член правительства знаю, что такое работать в экстремальной ситуации масштабного кризиса, когда надо принимать жёсткие непопулярные решения и находиться под постоянным огнём критиков-советчиков, способных работать только языком и вставлять палки в колёса. Думаю, что правительству Кику пришлось пройти через более трудные испытания по сравнению с теми, через которые прошли мы в 1999-м году.

Правительство Кику справилось с вызовами времени, работало на износ ради удержания ситуации под контролем и максимального смягчения негативного влияния пандемии, засухи и вызванного этим экономического кризиса на жизнь граждан. Правительство в тяжелейших условиях обеспечило выполнение своих социальных обязательств в полном объёме и без задержек на пределе возможностей государства. Правительству И. Кику нечего стыдиться. Оно честно делало своё трудное дело и имеет полное право уходить с поднятой головой.

Всем членам правительства здоровья и успехов на новом поприще, где бы они не трудились в будущем, - написал Муравский в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу