Тракторист, пропахавший плугом газон, будто резанул по венам жителей Кишинева - мы любим свой город, а для них он чужой

Кишинев давно перестал быть цветком из камня, это и цветок, то растоптанный подошвами малокультурных людей. Мы с вами живем не в самом красивом городе на планете. Смиритесь. Мы Кишинев любим по инерции, просто потому, что по-другому не можем относится к нему.

Кишинев много лет уничтожали, ждали, когда он сам по кирпичику развалится, когда все превратится в один бесконечный базар «а ля девяностые». Кишинев давно перестал быть цветком из камня. Если это и цветок, то растоптанный подошвами малокультурных людей. У этих людей очень маленькое личное пространство ограничивается квартирой или двором частного дома. Их не волнует вид мусорки из окна, главное, чтобы в доме был достаток.

Все на этом свете можно оправдать и для всего найти алиби (особенно политическое – ну, рвется к власти PAS по методичке, что тут сделаешь), но 22 декабря была последняя капля понимания к бастующим.

Весь этот беспощадный протест и так всех раздражает, но после вспаханного газона в самом центре Кишинева, никакие доводы рассудка не наскрести для объяснения неадекватного поведения мужчины за рулем трактора. Он же не тракторист на самом деле, он выдает себя за агрария, чтобы покататься на большой железной машине.

Дальше на ум приходят только неприличные слова, чтобы выразить свое отношение к советнику PAS Серджиу Диминец. Он вспахал газон в парке Кафедрального собора. Вспахал зеленый газон! По газонам приличные люди не ходят, а не то, что взрыхляют его.

Одним словом, Диминец – молодец, но это полный трындец, кишиневцы!

Даже интересно, что про партию PAS теперь думают те, кто отдал за нее голоса. Вот их избранники сейчас во всей красе рвутся к власти, критикуют правительство, оскорбляют уходящего президента, считая себя самыми компетентными людьми в стране.

Какую еще компетенцию они в себе раскопают? Взорвут Дом правительства, чтобы по их прихоти ушел Кабмин? Поедут на тракторах на живых людей, которые с ними не согласны? Не удивлюсь, если среди этих активистов есть возмужавшие и располневшие те, кто разбирал плитку в 2009 году и бросал ее в полицию, которая получила приказ не применять силу.

Так вот, если мы любим Кишинев несмотря ни на что, то прикидывающиеся аграриями мужчины в кушмах на площади, не любят город. Совсем не любят, иначе искали бы другие методы борьбы за власть.

Вешать ярлыки – дебил, придурок, идиот – не правильно, но очень хочется этого тракториста не то что обозвать обидным словом, а в сердцах выругаться на него. Из-за него слово «тракторист» в Молдове опустилось на уровень обзывательства, ибо трактористы поперек горла уже кишиневцам и гостям столицы.

Настоящие аграрии уважают чужой труд на земле, они не стали бы разрывать газон, о котором заботятся простые сотрудники кишиневского зеленхоза.

Лидия ТКАЧ