Сизифов труд и танталовы муки Майи Санду после отставки Кику

Произошло то, чего так добивалась Майя Санду и ее трактористы. Так журналист Сергей Ткач комментирует на портале «Междуречье» отставку правительства Иона Кику.

– Нравится это или нет, но теперь вся ответственность за ситуацию в стране лежит на новом президенте. Она будет отвечать за умирающих из-за Ковида и отсутствия врачей, лекарств, вакцин, за нарастающую депрессию у людей, за рост цен и курсы иностранных валют, за отсутствие денег в бюджете, за безвластие в течение очень непростого периода.

Но она именно этого хотела. Мне жаль Майю Санду, потому что непомерный груз, который теперь ляжет на ее хрупкие плечи, способен быстро ее раздавить. Она будет словно Сизиф с его камнем. Ей придется еще и ходить по горящим углям, потому что у очень большого количества проблем в Молдове просто нет решений. И законы, принятые ПСРМ и депутатами группы «За Молдову» надо будет как-то отменить. МВФ, Всемирному банку, посольству США, ЕС, Румынии они не нравятся, - отметил Ткач.

По его словам, «самое страшное, что теперь у нее не будет союзников (кроме НПО), а только явные и скрытые враги».

– Включая Андрея Нэстасе. Ведь она заняла место, на которое он так рассчитывал. Андриан Канду, Павел Филип, Илан Шор, Ренато Усатый, Игорь Додон…все будут заинтересованы в том, чтобы она оступилась. Потому что ранее она того же желала им. И очень скоро те, кто до хрипоты ратовали за Санду, начнут отворачиваться от нее. Запад, Румыния, Украина, конечно, будут стремиться помочь, подыграть, но что-то реальное можно будет ждать лишь после досрочных выборов в парламент.

То есть, май-июнь. Но к тому времени возникнут усталость и разочарование. А потом, после выборов, когда все вновь друг с другом перегрызутся, нужно будет создавать коалицию, назначать правительство…С кем? Иланом Шором? Ренато Усатым? Игорем Додоном? Но теперь они будут выдвигать условия. Будем считать, что завтра, официально, Майя Санду положит свою голову на плаху, - заключил журналист.

Подготовил Михаил Генчу