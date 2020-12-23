Наличные платежи между предприятиями будут ограничены до 100 тыс. леев в месяц

Ограничение вступает в силу с 2021-го года.

С 1 января 2021-го года в Молдове платежи наличными между предприятиями будут ограничены суммой до 100 тыс. леев в месяц. При этом размер одной операции не сможет превышать 10 тыс. леев.

Соответствующие изменения в Закон о предпринимательстве и предприятиях приняты в рамках проекта налоговой политики на следующий год и опубликованы в «Monitorul Oficial».

К предприятиям и организациям, независимо от их вида собственности, осуществляющим платежи, в том числе через терминал наличной оплаты (терминал cash-in), в сумме, совокупно превышающей месячный лимит в 100 тыс. леев, будут применяться санкции в соответствии с законодательством.

- Также оговорено, что хозяйствующие субъекты (кроме ссудо-сберегательных ассоциаций и небанковских кредитных организаций), объем продаж которых в течение предшествующего календарного года в оптовой и/или розничной торговле и/или оказании услуг с использованием контрольно-кассового оборудования превысил 500 тыс. леев, обязаны, до 1 июля 2021 г., установить терминалы безналичной оплаты коммерческих банков и/или платежных обществ, лицензированных Нацбанком, и обеспечить возможность осуществления платежей с их использованием в подразделениях (кроме сетей мелкорозничной торговли).

Это требование не будет распространяться на экономических субъектов, расчеты с которыми осуществляются исключительно в безналичной форме (за исключением банковских переводов) и если деятельность осуществляется в селах/коммунах, не входящих в состав городов и муниципиев, - говорится в сообщении на официальном сайте Налоговой.

Автор: Михаил Генчу