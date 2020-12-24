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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 23 декабря 2020: + 1282, ковид немного отступил, но все равно много случаев
23.12.2020

B Молдове в общей сложности зарегистрировано случаев заражения коронавирусом 138 213 с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 23 декабря 2020, в Молдове выявлено + 1282 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 138 213.

За сутки было проведено 3874 тестов, из которых 3412 - первичных.

Состояние пациентов:

- крайне тяжелое - 261 пациент,

- подключены к ИВЛ - 50 человек.

Лидия ТКАЧ


 
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