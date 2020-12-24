Стенки и скамейки разбиты, крыши сломаны: жители Кишинёва мокнут под дождём на остановках

В этом году в Кишиневе отремонтировано 120 остановок общественного транспорта. Однако большинство по-прежнему в плачевном состоянии. У многих разбита или изношена крыша, повреждены скамейки.

Но даже обновленные остановки часто имеют неприглядный вид. На улице Измаильской, например, не позаботились о тротуарной плитке. Ожидающим транспорт на улице Белинского негде спрятаться от дождя - здесь сохранились только отдельные элементы навеса. Проблема не только в естественном износе. Большой ущерб наносят вандалы.

"Такой у нас народ. Делаешь добро, а они уничтожают. Эта остановка давно разрушена", - жалуется горожанин.

В 2021 году в Кишиневе планируется отремонтировать еще 150 станций ожидания общественного транспорта. А всего их в столице около 880.