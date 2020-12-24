Центр Кишинева перекроют в день инаугурации президента

В день инаугурации президента Майи Санду, которая запланирована на 24 декабря, в центре Кишинева перекроют несколько улиц. Об этом 23 декабря сообщили в столичной полиции. Движение остановят на три часа — с 10:00 до 13:00.

Как рассказали в полиции, движение перекроют на следующих улицах.

Площадь Великого Национального Собрания;

сквер Штефана чел Маре;

ул. “31 августа 1989 года”, в периметре улиц Сфатул Цэрий – Бэнулеску-Бодони;

ул. Букурешть, в периметре Бэнулеску-Бодони – Сфатул Цэрий;

ул. Бэнулеску-Бодони, в периметре Дософтей – Букурешть;

ул. Марии Чеботарь, в периметре Дософтей – Щусева;

пр. Штефана чел Маре, в периметре Лазо – Пушкина;

ул. Сфатул Цэрий, в периметре пр. Штефан чел Маре – Дософтей.

В полиции пообещали следить за дорожным движением, чтобы не образовывались пробки, но призвали водителей завтра избегать центра города.

Церемония инаугурации избранного президента Молдовы Майи Санду состоится 24 декабря и начнется в 11:00 с торжественного совместного заседания парламента и Конституционного суда. Затем новый президент принесет присягу на Конституции.

После этого Санду возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.

И уже в 12:15 действующий президент Игорь Додон, срок которого истечет 23 декабря, передаст власть Майе Санду.

После этого состоится военно-протокольная церемония.