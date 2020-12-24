Центр Кишинева перекроют в день инаугурации президента

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В день инаугурации президента Майи Санду, которая запланирована на 24 декабря, в центре Кишинева перекроют несколько улиц. Об этом 23 декабря сообщили в столичной полиции. Движение остановят на три часа — с 10:00 до 13:00.
Как рассказали в полиции, движение перекроют на следующих улицах.
Площадь Великого Национального Собрания;
В полиции пообещали следить за дорожным движением, чтобы не образовывались пробки, но призвали водителей завтра избегать центра города.
Церемония инаугурации избранного президента Молдовы Майи Санду состоится 24 декабря и начнется в 11:00 с торжественного совместного заседания парламента и Конституционного суда. Затем новый президент принесет присягу на Конституции.
После этого Санду возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.
И уже в 12:15 действующий президент Игорь Додон, срок которого истечет 23 декабря, передаст власть Майе Санду.
После этого состоится военно-протокольная церемония.
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