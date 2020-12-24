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Экономика
Новый прогноз Всемирного банка: “COVID-19 и засуха сильно ухудшили перспективы Молдовы”
24.12.2020

COVID-19 и недавняя засуха резко ухудшили перспективы для Молдовы: в 2020 году ожидается экономический спад, которого не было со времен мирового финансового кризиса 2009 года. Обновленные данные прогноза содержатся в пресс-релизе банка.

По оценкам кредитора, в 2020 году ВВП Республики Молдова сократится на 7,2%.

Большинство секторов экономики сохраняют возможность восстановления, но уровень 2019 года может быть достигнут не ранее 2022 года. Многое будет зависеть от развития ситуации с пандемией и вакцинированием.

При наилучших условиях, экономический рост в 2021 году может достигнуть 3,8%. Средний уровень инфляции будет ниже запланированного Национальным банком в 5% в течение 2020-2021 гг., но она будет расти по мере восстановительного роста экономики.

По прогнозам, страну ожидает падение реальных доходов населения, рост безработицы, замедление роста оплаты труда и сокращение денежных переводов. Основные причины: снижение инвестиции, экспорта и импорта, падение внутреннего спроса, прерывание экономических связей, что вызвано засухой и эпидемиологическим кризисом.

Из-за принятой налогово-бюджетной политики, не обеспеченной поступлениями, страну ждет рост государственного долга, но он останется все ещё достаточно низким в сравнении с другими странами.

Это уже четвертый прогноз Всемирного Банка для Молдовы в этом году. В январе предполагался рост ВВП республики в 2020 г. на 3,6%, в мае прогнозировал спад на 3,1%, а в октябре – уже на 5,2%.


 
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