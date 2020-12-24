Додон не примет участия в инаугурации Санду, а после их протокольной встречи отправится в Москву

Завтра вечером Игорь Додон отправится в Москву. В состав делегации войдут ряд депутатов ПСРМ, а также мэр Кишинёва Ион Чебан. О своем визите в Москву Додон рассказал в рамках передачи на общественном телеканале.

- Я и фракция ПСРМ не будут участвовать в процедуре инаугурации нового президента. Это протокольное мероприятие, я не обязан там быть. После присяги я встречу Санду в президентуре и передам ей власть.

– В Москве у нас запланированы официальные встречи с руководством Госдумы и, возможно, с Дмитрием Козаком. Будут встречи с партиями, с которыми у нас подписаны соглашения о сотрудничестве. Будут и неофициальные встречи, о которых не говорят, – сказал он.

Игорь Додон также рассказал, о чём собирается говорить в Москве. Один из вопросов – продление беспошлинного режима для молдавских товаров. Его срок действия истекает 1 января.

– Ежегодно мы экономили 300-500 тысяч млн леев за счёт того, что не платили эти пошлины. Если эти льготы не будут продлены, конечно, это станет проблемой для фермеров. Я добился этих привилегий путём диалога. Что будет после 1 января, в условиях, когда Санду говорит, что Россия враг, – не знаю.

К сожалению, я допускаю, что с 1 января эти пошлины могут вернуться. Этот вопрос должно обсуждать руководство страны. С завтрашнего дня я не в руководстве, есть новый президент. Пусть начинает дискуссии, находит решения. Если ей нужна наша помощь – мы готовы помочь, – добавил он.

Лидия ТКАЧ