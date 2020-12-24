«Президент хороших людей» наденет на церемонии инаугурации очень хорошую вещицу за 150 тыс. леев

На церемонии инаугурации Майя Санду наденет дорогущую президентскую инсигнию. Стоимость украшения – 150 тысяч леев, украшено оно 64 камнями циркония, 8-ю рубинами и одним бриллиантом в 0,7 карата, пишет портал Perfecte.

На церемонию инаугурации в четверг приглашены 240 человек (в пандемию-то!). Кстати, стоимость церемонии будет, по молдавским меркам, заоблачная.

И зачем Майя Григорьевна, закатывая сейчас такой «помпезон», прибеднялась прежде, говорят, что живет на 6000 леев в месяц? Или подкопила к вступлению в должность? Ах нет, это все на деньги налогоплательщиков.

Ну, как говорят в России, не беда, что грусть в глазах, был бы «новичок» в трусах…

А еще из-за инаугурации Санду весь центр Кишинева завтра будет "стоять".

Подготовил Михаил Генчу