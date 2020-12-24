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Общество
Ион Чебан пояснил, в чем уникальность исторического центра Кишинева
23.12.2020

Генпримар принял участие в круглом столе. Ион Чебан, генпримар Кишинева, принял участие в круглом столе, посвященном проблемам исторического центра нашей столицы. В рамках конференции градоначальник пояснил, в чем заключается уникальность исторического центра Кишинева, и почему нам необходимо бороться за его сохранение:

- Многие не знают, сколько страниц в истории Кишинёва, сколько культурных слоёв, сколько прекрасного произошло за эти годы. Мы должны ценить всё это и развивать. Я надеюсь, что в результате этих бесед появятся идеи, которые окажут положительное влияние на облик исторического центра города. Я буду принимать непосредственное участие во всех процессах, - пояснил Чебан, слова которого приводит АиФ.

А процессы это следующие - предполагается разработать План историко-архитектурного и историко-урбанистического обоснования исторического центра, организовать Службу культурного наследия как структуры муниципальной государственной администрации. Также из Генерального градостроительного плана Кишинёва будут исключены все положения, противоречащие правовому статусу государственного памятника национальной категории в Историческом центре. Еще планируется объединить территорию исторического центра Кишинёва в одной претуре.

Автор: Михаил Генчу


 
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