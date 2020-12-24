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Политика
«Совпадение? Не думаю» - транспортники решили отказаться от протеста в день инаугурации Санду
24.12.2020

"Хорошие люди" не хотят портить праздник "хорошему человеку". Как мы и предполагали ранее, в день инаугурации Санду протесты "чудесным образом" должны сойти на нет - транспортники уже объявили о том, что завтра прекращают свои забастовочные действия. Скорее всего, то же самое сделают и "фермеры", но, возможно, без лишнего шуму и объявлений - разнарядку унять пыл они получат в конфиденциальной форме.

- В связи с заявлением полиции о перекрытии центра города мы объявляем об отказе от протестных мер, запланированных на 24 декабря, - сообщается в коммюнике от Ассоциации перевозчиков.

Автор: Михаил Генчу


 
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