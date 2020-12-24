Пока Санду готовит помпезную инаугурацию Додон намерен сэкономить Молдове миллионы леев

Игорь Додон в четверг отправится в Москву. В состав делегации войдут депутаты парламента от Партии социалистов, примар Кишинёва Ион Чебан.

– У нас запланированы официальные встречи с руководством Госдумы и, возможно, с Дмитрием Козаком. Будут встречи с партиями, с которыми у нас подписаны соглашения о сотрудничестве. Будут и неофициальные встречи, о которых не говорят, – рассказал Додон в телеэфире.

По его словам, стороны обсудят продление беспошлинного режима для молдавских товаров, так как егого срок действия истекает 1 января.

– Ежегодно мы экономили 300-500 миллионов леев за счёт того, что не платили эти пошлины. Если эти льготы не будут продлены, конечно, это станет проблемой для фермеров. Я добился этих привилегий путём диалога. Что будет после 1 января, в условиях, когда Санду говорит, что Россия враг, – не знаю. К сожалению, я допускаю, что с 1 января эти пошлины могут вернуться. Этот вопрос должно обсуждать руководство страны, – сказал Додон.

Подготовил Михаил Генчу